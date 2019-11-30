Philips amplía la cartera de informática para radiología en Colombia con la tecnología de imágenes basada en la nube Carestream.

Bogotá, Colombia – Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), líder mundial en tecnología de la salud, ha ampliado su cartera de informática para el diagnóstico por imágenes en América Latina como resultado de la adquisición de la unidad de sistemas de información sanitaria (HCIS, por sus siglas en ingles) de Carestream Health Inc. La plataforma de colaboración clínica, basada en la nube, complementará la línea de tecnologías de diagnóstico de Philips y aportará mejoras en la productividad de sus soluciones, la gestión de datos de diagnóstico y la visualización y análisis de información. Trayendo a Colombia innovación significativa con imágenes médicas líderes en la industria y soluciones avanzadas de TI para la salud. “Como líderes mundiales en tecnología de la salud, nos esforzamos por estar un paso adelante y cumplir siempre con el objetivo cuádruple de mejorar la experiencia del paciente, los resultados médicos, la experiencia del personal y el costo de la atención. Unir fuerzas con Carestream mejorará la atención al paciente y la productividad de las organizaciones prestadoras de salud ofreciendo soluciones flexibles a hospitales y sistemas sanitarios, así como una base sólida para cumplir con nuestra promesa de un diagnóstico de precisión. De esta forma reforzamos nuestro compromiso de proporcionar soluciones de TI para la salud e imágenes médicas líderes en la industria”. David Reveco Sotomayor, CEO de Philips América Latina. La plataforma de colaboración clínica, basada en la nube, complementa las soluciones y servicios de Philips poniendo al paciente como centro de su estrategia y fortaleciendo la innovación técnica de clase mundial en nuestro mercado. Philips ahora ofrecerá a los proveedores de servicios médicos en Colombia la tecnología avanzada de “Vendor Neutral Archive” (VNA)- repositorio de datos clínicos en formato Dicom y No Dicom como PDF, JPG, video, etc. lo que facilita el intercambio de información, plataformas de visualización para diagnóstico, informes multimedia interactivos, herramientas de análisis habilitadas por Inteligencia Artificial (IA), también teleradiología y servicios de gestión de pacientes y diagnóstico; todos que potencializan la interoperabilidad con un flujo de trabajo eficiente. La plataforma de colaboración clínica de Carestream es una solución líder en la industria, y obtuvo el primer lugar como “VNA” a nivel mundial de KLAS (octubre 2019). “Con la incorporación de HCIS de Carestream, Philips en Colombia ahora cuenta con una cartera de informática hospitalaria empresarial líder en la industria que abarca la historia clínica electrónica (EMR); soluciones avanzadas para Radiología, Cardiología, Patología y Oncología; y tecnología de visualización avanzada que se puede integrar perfectamente con nuestro conjunto de soluciones y herramientas. Nuestro portafolio de informática, combinado con el enfoque centrado en soluciones hospitalarias completas, nos permite el desarrollo de propuestas líderes para la industria” indicó Vickram Sharma, Director de Negocios de Informática Philips. Philips Healthcare Information Solutions forma parte del negocio de Informática para el diagnóstico empresarial de Philips dentro de la organización de Diagnóstico de precisión.