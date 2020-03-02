Términos de búsqueda

Solo la mitad de las personas en el mundo están satisfechas con su sueño, de acuerdo con encuesta de Philips

   

  • Philips encuestó a más de 13.000 adultos en 13 países para recoger actitudes, percepciones y comportamientos en torno al sueño.
  • La encuesta muestra que el 36% de la población ha dormido separado de su compañero en un intento de mejorar el sueño y, por otro lado, el 74 % de las personas admite usar celulares en la cama.
  • En el caso de Colombia, 160.000 personas han sido diagnosticadas con apnea del sueño y al año se estima que ingresan 12.000 pacientes a recibir atención.

Colombia - Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), líder mundial en tecnología de la salud, anunció hoy los hallazgos de su 5ª encuesta anual del sueño en el informe, “Wake Up Call: Global Sleep Satisfaction Trends” (Llamada de atención: Tendencias mundiales de satisfacción con el sueño).

 

La compañía encuestó a más de 13.000 adultos en 13 países para recoger actitudes, percepciones y comportamientos en torno al sueño. Los resultados de este año muestran que la satisfacción global con el sueño sigue siendo baja, y en los que la preocupación/el estrés, las relaciones y el uso del teléfono celular se constituyen como inhibidores clave del sueño. 

 

La preocupación y el estrés, factores que afectan una buena noche de sueño

 

De acuerdo con la encuesta, solo el 49% de las personas en todo el mundo están satisfechas [1] con su sueño, y se debe a la preocupación o el estrés como el factor más limitante de una buena noche de sueño. Por ejemplo, la lectura antes de ir a la cama fue la estrategia más popular utilizada para mejorar el sueño en 2019 con 39 %, pero solo el 28 % de las personas reportan haber leído para mejorar el sueño en 2020. Otras distinciones notables en el comportamiento relacionado con el sueño aparecieron a través de las diferencias de edad y género.

 

“La disminución de las personas que toman medidas para mejorar el sueño es alarmante, especialmente cuando está claro que la gente en todo el mundo valora profundamente el sueño. El déficit de sueño afecta a las personas tanto mental como físicamente, por lo que necesitamos educar a las personas sobre los recursos disponibles para el sueño y darles la confianza de que sus esfuerzos darán sus frutos”, dijo Mark Aloia, PhD, Líder Global de Cambio de conducta, sueño y cuidado respiratorio de Philips. “A medida que nos adentramos en la próxima década, Philips se centra en diseñar un futuro en el que la tecnología aprovechada en todo el ecosistema del sueño pueda ayudar a las personas a sacar el máximo provecho de sus vidas”.

 

Problemas de sueño entre compañeros de cama

 

Los factores que ponen en riesgo la calidad del sueño se derivan de las distracciones sociales y tecnológicas. En lo que respecta a las relaciones, el 36 % de las personas con pareja/cónyuge coinciden [1] en que a veces duermen separados de su pareja/cónyuge para mejorar su sueño, y el 30 % coinciden [1] en que su dificultad para dormir o la de su pareja/cónyuge está afectando su relación. A pesar de las recomendaciones de los expertos en sentido contrario, casi 4 de cada diez informan que usan sus teléfonos justo antes de dormirse (39 %) o tan pronto como se despiertan (39 %). 

 

Si bien los factores externos pueden alterarse para mejorar el sueño, algunas condiciones de sueño están fuera del control de la persona. Este año, los encuestados informan de menores tasas de insomnio, ronquidos, trastornos por los turnos laborales y dolor crónico, pero la apnea del sueño sigue siendo constante (2019: 10 % en comparación con 2020: 9 %). De los que informaron tener apnea del sueño, el 51 % dijo que su apnea del sueño está afectando a su(s) relación (relaciones). Sin embargo, el 48 % de las personas con apnea del sueño dijeron que sentían que dormir bien estaba fuera de su control, aunque existen varias soluciones para tratarla. 

 

El deseo de ayuda está ahí, ya que el 60 % de las personas coinciden [1] en que están interesadas en nueva información o estrategias que les ayuden a dormir mejor. Los nuevos datos de este año muestran que el 15 % ha probado o está usando marihuana o aceite de canabidiol (CBD) para mejorar su sueño.  

 

Colombia no es la excepción

 

Según la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño, los colombianos duermen un promedio de 6,75 horas, una cifra por debajo de los estándares recomendados para un descanso óptimo.  En el país 4 de 10 personas sufren de insomnio, 3 de cada 10 ronca y 2 de cada 10 toman medicamentos para poder conciliar el sueño. Uno de los trastornos del sueño más común es la apnea de sueño y en Colombia han sido diagnosticadas 160.000 personas. 

 

La apnea obstructiva del sueño es una afección que ocurre como resultado de la obstrucción repetida de las vías respiratorias superiores durante el sueño, privando de oxígeno al corazón, al cerebro y a otros órganos. Con el tiempo, esto puede dar lugar a distintas dolencias y graves problemas, como presión arterial alta, ataques cardíacos, arritmia, somnolencia diurna excesiva, errores en el trabajo, accidentes de tráfico e inclusive la muerte. El tratamiento inexistente o insuficiente de la apnea del sueño puede resultar en que los pacientes requieran visitas costosas a la sala de emergencia, hospitalización y citas médicas frecuentes.

 

En Colombia, el sistema de salud tiene cobertura para la atención de esta enfermedad y hasta el momento 72.000 personas en el país están siendo tratadas. Estas cifras están en crecimiento pues se estima que anualmente ingresan 12.000 nuevos pacientes a tratamiento. 

“Los problemas de sueño afectan a las personas tanto mental como físicamente, por esto es recomendable prevenir y tratarlos a tiempo para no generar mayores complicaciones. Es importante fomentar en las personas la importancia de la atención de este tipo de enfermedades pues a nivel mundial existe un subdiagnóstico del 80%. Desde Philips, hemos implementado la tecnología adecuada para ayudar a las personas a mejorar sus vidas”, explicó Diana Paola Arévalo, especialista clínica de sueño de Philips.  

 

De acuerdo con el Primer Consenso Colombiano de Síndrome de Apnea-Hipopnea Obstructiva del Sueño (SAHOS), escrito por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, las mujeres en estado de embarazo son propensas a sufrir este tipo de enfermedades debido a los cambios físicos, hormonales y psicológicos que pueden desencadenarse en preeclampsia, disminución del oxígeno, afectación fetal y estos factores pueden predisponer a un trastorno respiratorio del sueño o a exacerbar alguno ya existente.

 

Gracias a sus 35 años de profunda experiencia clínica en tecnología del sueño, la creciente cartera de soluciones para el sueño de Philips busca abordar el 80 % de los problemas de sueño más comunes [2]. Para obtener más información sobre la Encuesta global del sueño y el compromiso de Philips de mejorar el acceso a la tecnología del sueño en todo el mundo, visite Philips.com/WorldSleepDay. Para unirse a la conversación sobre la salud del sueño y el creciente conjunto de soluciones para el sueño de Philips, siga @Philips, @PhilipsSleepWellness o @PhilipsResp.

 

[1] Indica un acuerdo neto “parcial” o “completo” con la declaración 

[2] Ronquidos, sueño corto, insomnio y apnea obstructiva del sueño

 

Soluciones de Philips para mejorar la calidad del sueño

 

  • Philips Dream Family es la revolución en la eficacia del tratamiento de la apnea del sueño por su incremento en la adherencia de los pacientes gracias al diseño, comodidad y facilidad teniendo siempre las necesidades de los pacientes en mente. Esta familia está compuesta por las máscaras DreamWear, el equipo de tratamiento PAP DreamStation con conectividad garantizada mediante la app DreamMapper.

 

  • DreamWear, la única máscara de CPAP en el mercado con la tecnología de cara abierta que dirige el flujo de aire a través del marco hacia el tubo en la parte superior de la cabeza, lo que permite la libertad de movimiento y la capacidad de usar cómodamente gafas, leer o ver televisión. El diseño de Philips DreamWear permite cambiar de manera rápida y fácil entre las almohadillas nasales, oronasales y pillow de gel sin tener que cambiar la máscara.

 

  • Philips integrará una nueva máscara en los próximos meses a la familia de mascarillas DreamWear, DreamWisp, la primera máscara con almohadilla en la punta de la nariz que permite que los pacientes con apnea del sueño duerman cómodamente durante toda la noche. Al igual que las máscaras DreamWear, cuenta con innovador diseño de tubo en la parte superior de la cabeza y la resistente almohadilla en la punta de la nariz brindan un nuevo nivel de comodidad y libertad de movimiento a los pacientes, al tiempo que les brinda la oportunidad de mejorar la adherencia a la terapia.

 

  • DreamStation, es un sistema de terapia PAP diseñado para que la terapia del sueño se adapte al estilo de vida del paciente. Caracterizado por su facilidad de uso, excepcional silencio en comparación con el resto de los equipos en el mercado y personalización del tratamiento gracias a la variedad de modalidades que se adaptan a los diferentes niveles de severidad a la enfermedad.

 

  • DreamStation Go es la última innovación dentro del portafolio de DreamStation que permite a los pacientes viajar fácilmente mientras siguen recibiendo terapia, que es esencial para su calidad de sueño y su salud en general. Ahora los usuarios tienen la opción de portabilidad, comodidad y de recibir una terapia confiable y conveniente en cualquier lugar, sin la molestia de empacar su CPAP de tamaño completo.

 

La investigación sobre los efectos de la terapia con CPAP muestra que incluso un breve retiro de CPAP puede tener efectos perjudiciales en pacientes con SAOS leve y grave. A pesar de la necesidad de una terapia constante, seguir con el tratamiento con CPAP durante el viaje sigue siendo difícil para muchos pacientes.

 

  • DreamMapper, es el tercer integrante de la Dream Family que personaliza la terapia del sueño a través de la conectividad. DreamMapper es una aplicación móvil y software en línea que ayuda a los pacientes a adaptarse a la terapia del sueño y monitorea el desempeño y está demostrado que mejora en un 22% la tasa de adherencia de los pacientes mediante la participación a través de recordatorios diarios y herramientas como material multimedia que facilitan solucionar problemas comunes por sí mismo.

Acerca de la encuesta

Esta encuesta fue realizada en línea por KJT Group, Inc. en nombre de Philips del 12 de noviembre al 5 de diciembre de 2019 a 13.004 adultos de 18 años o más de 13 países (Alemania: n=1000; Australia: n=1000; Brasil: n=1000; China: n=1001; Corea del Sur: n=1000; Estados Unidos n=1.001; Francia: n=1000; India: n=1000; Italia: n=1000; Japón: n=1001; Países Bajos: n=1001; Reino Unido: n=1000 y Singapur: n=1000).

