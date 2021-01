Para una atención médica justa y equitativa, necesitamos que la IA aplicada a este propósito sea justa y libre de sesgos

Por ejemplo, al saber que tradicionalmente no se ha hecho la suficiente investigación sobre las enfermedades coronarias, ni se ha diagnosticado o tratado a las mujeres adecuadamente [11], ¿podríamos desarrollar algoritmos que estén específicamente orientados a detectar o predecir las manifestaciones femeninas de la enfermedad?

En una era de medicina de precisión, en la que estamos pasando cada vez más de un enfoque único a un enfoque personalizado del cuidado de la salud, es una vía interesante para la investigación adicional, que por supuesto debe respetar plenamente los límites éticos, legales y reglamentarios en torno al uso de datos personales confidenciales.

En el futuro, puedo imaginar que será posible ajustar un algoritmo a una población específica del paciente objetivo para obtener un rendimiento óptimo y sin sesgos. Esto podría ser otro paso hacia un futuro más justo e inclusivo para el cuidado de la salud, respaldado por la IA que no solo reconoce la variación entre los diferentes grupos de pacientes, sino que está diseñado para capturarla.

Notas:

[i] Con base en su análisis, los investigadores posteriormente comenzaron a trabajar junto con los desarrolladores del algoritmo para reducir el sesgo racial