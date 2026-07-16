Philips presenta un caso de éxito sobre innovación en procedimientos neurológicos guiados por imagen en Colombia

Con el objetivo de compartir experiencias reales de innovación en la práctica clínica, Philips presenta un nuevo caso de estudio desarrollado junto al Instituto de Neurociencias de Colombia, que muestra cómo la tecnología Philips XperGuide apoya la planificación y navegación guiada por imagen durante procedimientos neurointervencionistas de alta complejidad.
La plataforma Philips Azurion incorpora tecnologías avanzadas de navegación guiada por imagen como XperGuide, que permite planificar y guiar el acceso a lesiones o estructuras anatómicas durante procedimientos mínimamente invasivos utilizando imágenes 2D y 3D. Al integrar imágenes, software y herramientas de planificación en un mismo flujo de trabajo, la solución ayuda a los equipos clínicos a realizar procedimientos complejos con mayor precisión y eficiencia.
En un contexto donde Colombia enfrenta una creciente carga de enfermedades neurológicas y una mayor demanda de procedimientos especializados, el acceso a tecnologías que faciliten diagnósticos y tratamientos más precisos puede contribuir a fortalecer la capacidad de los equipos clínicos y mejorar la experiencia de atención.
"La innovación cobra verdadero valor cuando ayuda a los profesionales de la salud a tomar decisiones con mayor confianza y a brindar una atención más precisa para sus pacientes. Este caso demuestra cómo la integración de imágenes avanzadas y herramientas de navegación puede apoyar procedimientos complejos y contribuir a fortalecer la atención neurológica en Colombia", afirmó Karime Amaya, Country Leader de Philips en Colombia.
Philips trabaja junto a instituciones de salud para desarrollar soluciones que integran imágenes, software y datos en flujos clínicos conectados, ayudando a los equipos médicos a optimizar procedimientos, mejorar la eficiencia y ampliar el acceso a una atención de alta calidad, en línea con su propósito de ofrecer mejores cuidados para más personas.
Conozca el caso completo y descubra cómo la tecnología Philips XperGuide está apoyando la evolución de los procedimientos neurológicos guiados por imagen en Colombia en este enlace: Azurion - Sistemas de terapia guiada por imagen | Philips Healthcare
En un contexto donde Colombia enfrenta una creciente carga de enfermedades neurológicas y una mayor demanda de procedimientos especializados, el acceso a tecnologías que faciliten diagnósticos y tratamientos más precisos puede contribuir a fortalecer la capacidad de los equipos clínicos y mejorar la experiencia de atención.
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