Philips presenta un caso de éxito sobre innovación en procedimientos neurológicos guiados por imagen en Colombia

En un contexto donde Colombia enfrenta una creciente carga de enfermedades neurológicas y una mayor demanda de procedimientos especializados, el acceso a tecnologías que faciliten diagnósticos y tratamientos más precisos puede contribuir a fortalecer la capacidad de los equipos clínicos y mejorar la experiencia de atención.

"La innovación cobra verdadero valor cuando ayuda a los profesionales de la salud a tomar decisiones con mayor confianza y a brindar una atención más precisa para sus pacientes. Este caso demuestra cómo la integración de imágenes avanzadas y herramientas de navegación puede apoyar procedimientos complejos y contribuir a fortalecer la atención neurológica en Colombia", afirmó Karime Amaya, Country Leader de Philips en Colombia.

Philips trabaja junto a instituciones de salud para desarrollar soluciones que integran imágenes, software y datos en flujos clínicos conectados, ayudando a los equipos médicos a optimizar procedimientos, mejorar la eficiencia y ampliar el acceso a una atención de alta calidad, en línea con su propósito de ofrecer mejores cuidados para más personas.

Conozca el caso completo y descubra cómo la tecnología Philips XperGuide está apoyando la evolución de los procedimientos neurológicos guiados por imagen en Colombia en este enlace: Azurion - Sistemas de terapia guiada por imagen | Philips Healthcare