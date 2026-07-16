Términos de búsqueda

Centro de noticias | Colombia y Centroamérica

Philips presenta un caso de éxito sobre innovación en procedimientos neurológicos guiados por imagen en Colombia

 
  • Un nuevo caso de estudio muestra cómo la tecnología Philips XperGuide ayuda a los especialistas a planificar y ejecutar procedimientos mínimamente invasivos de alta precisión, apoyando decisiones clínicas más rápidas y mejores resultados para los pacientes.

July 16, 2026 | 3 minute read

Bogotá, Colombia – Los procedimientos mínimamente invasivos continúan ganando protagonismo en el tratamiento de enfermedades neurológicas complejas, impulsados por tecnologías que permiten mayor precisión durante la intervención y contribuyen a optimizar los flujos clínicos.

Con el objetivo de compartir experiencias reales de innovación en la práctica clínica, Philips presenta un nuevo caso de estudio desarrollado junto al Instituto de Neurociencias de Colombia, que muestra cómo la tecnología Philips XperGuide apoya la planificación y navegación guiada por imagen durante procedimientos neurointervencionistas de alta complejidad.

La plataforma Philips Azurion incorpora tecnologías avanzadas de navegación guiada por imagen como XperGuide, que permite planificar y guiar el acceso a lesiones o estructuras anatómicas durante procedimientos mínimamente invasivos utilizando imágenes 2D y 3D. Al integrar imágenes, software y herramientas de planificación en un mismo flujo de trabajo, la solución ayuda a los equipos clínicos a realizar procedimientos complejos con mayor precisión y eficiencia.

image-guided-neurological

 

En un contexto donde Colombia enfrenta una creciente carga de enfermedades neurológicas y una mayor demanda de procedimientos especializados, el acceso a tecnologías que faciliten diagnósticos y tratamientos más precisos puede contribuir a fortalecer la capacidad de los equipos clínicos y mejorar la experiencia de atención.


"La innovación cobra verdadero valor cuando ayuda a los profesionales de la salud a tomar decisiones con mayor confianza y a brindar una atención más precisa para sus pacientes. Este caso demuestra cómo la integración de imágenes avanzadas y herramientas de navegación puede apoyar procedimientos complejos y contribuir a fortalecer la atención neurológica en Colombia", afirmó Karime Amaya, Country Leader de Philips en Colombia.


Philips trabaja junto a instituciones de salud para desarrollar soluciones que integran imágenes, software y datos en flujos clínicos conectados, ayudando a los equipos médicos a optimizar procedimientos, mejorar la eficiencia y ampliar el acceso a una atención de alta calidad, en línea con su propósito de ofrecer mejores cuidados para más personas.


Conozca el caso completo y descubra cómo la tecnología Philips XperGuide está apoyando la evolución de los procedimientos neurológicos guiados por imagen en Colombia en este enlace: Azurion - Sistemas de terapia guiada por imagen | Philips Healthcare

Temas

Terapia guiada por imágenes Acceso a cuidados de salud Medicina de precisión Transformación Digital Nota de prensa

Contactos

Ileana Carrasco

Ileana Carrasco

External Communication & PR Manager
Tel.: 50766772372

Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.

Entendido

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Recursos multimedia

Media Asset 1
81.0 KB
Media Asset 2
67.0 KB
Media Asset 3
34.0 KB
Media Asset 4
35.0 KB
Media Asset 5
42.0 KB

Compartir en redes sociales

Más noticias relacionadas

Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips (“Philips”). Los enlaces a sitios de terceros presentes en nuestro sitio web se ofrecen únicamente como referencia y no implican ninguna afiliación ni respaldo de la información en dichos sitios. Philips no garantiza ni se responsabiliza por la información disponible en estos sitios web. Para más información, revise los términos y condiciones: https://www.philips.com.co/a-w/condiciones-de-uso.html

Entendido

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Todos los derechos reservados.

Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.