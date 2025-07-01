Los biberones Philips Avent están fabricados con material 100 % libre de BPA. Los biberones están fabricados con polipropileno, polietersulfona o polifenilsulfona.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: SCY763/02 , SCY762/02 , SCY761/02 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›
¿Es seguro utilizar piezas de productos Philips Avent descoloridas?
¿Con qué material se fabrican los biberones y las piezas de Philips Avent?
¿Puedo utilizar un microondas para calentar el biberón Philips Avent?
¿Está mi producto Philips Avent fabricado sin BPA ni BPS?
¿Se pueden guardar los biberones Philips AVENT en el congelador?