¿Puedo sustituir la batería de mi cepillo dental Sonicare?

Si el cepillo dental Sonicare no se enciende, es poco probable que el problema se resuelva con solo sustituir la batería. Puede enviar una solicitud de garantía en línea para que podamos ayudarle a obtener un dispositivo de sustitución aquí o ponerse en contacto con nosotros aquí. Todos los cepillos dentales e irrigadores Sonicare cuentan con una garantía de 2 años.
La batería recargable integrada se puede extraer para desecharla. Las instrucciones para extraer la batería están disponibles en la sección "Manuales y documentación" de su producto aquí. Si prefiere no desmontar dispositivos electrónicos, le recomendamos que busque asistencia profesional en una tienda de reciclaje o de reparación de dispositivos electrónicos cercana.
Le aconsejamos que no sustituya la batería sin ayuda, ya que puede aumentar el riesgo de incendio u otros posibles riesgos para la seguridad.
Nota: Abrir el cepillo dental anulará la garantía del producto.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: HX3211/13, HX3281/32.
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