ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Página de inicio de asistencia

Asistencia de Philips

Me sangran las encías al usar el Sonicare AirFloss.

Al utilizar el Philips Sonicare AirFloss por primera vez, es posible que sienta molestias o se produzca sangrado. Continúe leyendo más abajo para saber por qué ocurre.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: HX8481/05, HX8381/01.

Preguntas frecuentes

Contacto con Philips

Estaremos encantados de ayudarte.

¿Buscas algo más?

Descubre todas las opciones de asistencia de Philips

Página de inicio de asistencia