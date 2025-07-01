Asistencia de Philips ¿Cómo puedo limpiar mi Philips OneBlade?

La limpieza rutinaria de su OneBlade después de cada uso permite que funcione de forma eficiente y proporcione el mejor afeitado posible. Para limpiar el dispositivo, siga estos pasos:

Para evitar dañar su OneBlade, no golpee el mango contra el lavabo ni superficies duras. Retire los accesorios del dispositivo y sople el pelo que haya quedado en la cuchilla. Encienda su OneBlade y enjuague la cuchilla y el mango con agua tibia. Enjuague los accesorios por separado bajo agua tibia.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: QP2724/10 , QP2824/10 , QP6530/15 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›