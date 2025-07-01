Compruebe manualmente el chupete Philips Avent antes de cada uso. Siga este vídeo de instrucciones sobre cómo comprobar la seguridad del chupete Philips Avent. Las mismas instrucciones se aplican al Philips Avent Soothie.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: SCF075/01 , SCF075/02 , SCF080/13 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›
¿Es seguro utilizar piezas de productos Philips Avent descoloridas?
He leído noticias sobre los chupetes y el BPA. ¿Cómo verifica Philips Avent que sus chupetes no contienen BPA?
¿Cómo puedo extraer el agua de un chupete Philips Avent?
¿Son importantes las directrices de edad de Philips Avent?
Cómo comprobar la seguridad de un chupete Philips Avent