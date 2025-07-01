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Asistencia de Philips

Cómo comprobar la seguridad de un chupete Philips Avent

Compruebe manualmente el chupete Philips Avent antes de cada uso. Siga este vídeo de instrucciones sobre cómo comprobar la seguridad del chupete Philips Avent. Las mismas instrucciones se aplican al Philips Avent Soothie.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: SCF075/01 , SCF075/02 , SCF080/13 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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