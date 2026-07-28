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Asistencia de Philips

¿Dónde se encuentran el número de modelo y de serie de mi Philips Airfryer?

Encontrará el número de modelo y de serie en las pegatinas situadas bajo de la base de la Philips Airfryer. Para obtener más información y ejemplos, lea nuestro artículo a continuación. 
Nota: Asegúrese de que la cesta o el recipiente no se caigan al dar la vuelta al aparato. 

debajo de la base

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: HD9218/71 , HD9630/96 , HD9621/96 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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