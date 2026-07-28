Asistencia de Philips ¿Dónde se encuentran el número de modelo y de serie de mi Philips Airfryer?

Encontrará el número de modelo y de serie en las pegatinas situadas bajo de la base de la Philips Airfryer. Para obtener más información y ejemplos, lea nuestro artículo a continuación.

Nota: Asegúrese de que la cesta o el recipiente no se caigan al dar la vuelta al aparato.

Número de modelo El número de modelo (o tipo de modelo) aparece en la esquina superior izquierda de la pegatina de la placa de identificación y comienza por HD9xxx (o RI9xxx en Brasil). Para encontrar información específica sobre su Airfryer, tendrá que usar su número de modelo en www.philips.com o la aplicación HomeID, o contactar con nosotros en www.philips.com/contact para obtener más ayuda. Número de serie El número de serie de la Airfryer contiene información sobre su fecha de producción y es útil si contacta con nosotros para obtener ayuda.



El número de serie se muestra de dos formas diferentes:



1. Puede representarse como cuatro números. El año y la semana de producción (aass) están impresos o estampados en la pegatina de la placa, por ejemplo, 2041 en la imagen A.



2. Si hay una pegatina de código de barras en la parte inferior de la Airfryer, el código impreso debajo del código de barras es el número de serie. Es una combinación alfanumérica, por ejemplo, 7C1A221213420052 en la imagen B: