Asistencia de Philips
¿Qué patatas fritas congeladas puedo preparar en la Philips Airfryer?
Puede preparar todo tipo de patatas fritas congeladas en la Philips Airfryer, como patatas fritas aptas para hacer en el horno, patatas fritas para freidoras o patatas fritas especiales para Airfryer. Si quiere descubrir ajustes y consejos para cocinar las patatas fritas, consulte la aplicación HomeID (www.home.id/app) y el manual de usuario.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: HD9218/71 , HD9630/96 , HD9621/96 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›