Si tiene alguna duda sobre los efectos del rizado o alisado del cabello con un moldeador de Philips, lea nuestros consejos a continuación.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: BHH880/00 , BHS675/00 , BHS677/00 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›
¿Puedo dañar mi pelo al rizarlo o alisarlo?
¿Dónde se encuentran el número de modelo y de serie del moldeador Philips?
¿Puedo enrollar el cable alrededor de mi moldeador de Philips después de utilizarlo?
¿Está mi moldeador de Philips libre de amianto?
¿Cómo se limpia el moldeador Philips?
¿Cómo utilizo mi cepillo alisador con calor Philips?