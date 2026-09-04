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¿Por qué las tetinas y chupetes de Avent están hechos de silicona en lugar de látex?

Ventajas de la silicona en comparación con el látex:

  • Es muy transparente, para un aspecto natural e higiénico.
  • Es adecuada para las personas alérgicas al látex.
  • La goma de silicona es más duradera que la de látex.
  • Es resistente a los mordiscos del bebé.
  • Es insípida e inodora; facilita la compatibilidad con la lactancia materna. El látex huele y sabe a goma, y puede hacer que el bebé rechace el pecho de la madre.
  • Se puede esterilizar utilizando agua hirviendo, vapor o agua fría.
  • Es resistente a su uso en el microondas y se puede lavar en el lavavajillas.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: SCF075/01 , SCF075/02 , SCF080/13 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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