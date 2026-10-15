Hay tres tipos diferentes de cabezales de cepillado Sonicare. El cabezal de cepillado adecuado para su cepillo dental depende del modelo que tenga.
El cabezal de cepillado de clic es el cabezal estándar y es adecuado para la mayoría de nuestros cepillos dentales recargables Sonicare.
Nuestros modelos Essence más antiguos tienen un cabezal de cepillado con rosca más grande.
Los cabezales Philips One y Philips One for Kids solo son compatibles con Philips One y Philips One for Kids.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: HX3281/32, HX6013/05.
¿Qué marcas/cabezales de cepillado sirven para el higienizador de cabezales de cepillado por rayos UV Philips Sonicare?
Frecuencia de sustitución del cabezal de Philips Sonicare
¿Qué cabezal de cepillado es el adecuado para mi cepillo dental Sonicare?
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¿Cuánto tiempo debe durar la batería de mi cepillo dental Sonicare?
¿Dónde puedo adquirir accesorios para mi cepillo dental Sonicare?
¿Puedo usar el cepillo Philips Sonicare en la ducha?
¿Por qué hay un espacio entre el cabezal de cepillado y el mango?
¿Qué modos de cepillado incorpora mi cepillo dental Sonicare?
¿Cómo puedo registrar el cepillo dental Sonicare?
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¿Cómo debo cargar mi cepillo dental Sonicare?
¿Puedo sustituir la batería de mi cepillo dental Sonicare?
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¿Cómo se recalibra el sensor de presión del Sonicare?
¿Cómo debo utilizar el cepillo dental Sonicare?
¿Cómo puedo utilizar el cepillo dental Sonicare con aparatos correctores?
¿Cómo conecto el cepillo dental a la aplicación Sonicare?
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