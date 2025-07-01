¿Cuáles son las diferencias entre los accesorios?

El sistema Lumea incluye varios accesorios, cada uno de los cuales está diseñado para utilizarse en una zona concreta del cuerpo. No utilices los accesorios en zonas diferentes de las indicadas. Consulta el manual de usuario para saber qué accesorios se incluyen con tu modelo específico de Lumea.
El accesorio para el cuerpo se incluye con todos los modelos de Lumea. El accesorio para el cuerpo tiene el tamaño de ventana más grande y un diseño curvado para cubrir y tratar eficazmente las zonas por debajo del cuello.
El accesorio facial tiene un diseño pequeño y plano, así como un tamaño de ventana más pequeño para un tratamiento preciso por debajo de los pómulos. También cuenta con un filtro rojo integrado adicional para el tratamiento del rostro por debajo de los pómulos.
Nota: No utilices Lumea en el cuello ni en la cara de hombres. El vello de estas zonas tiene características diferentes.
En función del modelo, el sistema Lumea puede incluir un accesorio de precisión, para la línea del bikini o para las axilas (o una combinación de estos). Estos accesorios tienen una ventana de tamaño mediano y un diseño curvado para un uso preciso y eficaz en las zonas del bikini y las axilas.
Algunos accesorios de Lumea están diseñados sin filtro de cristal en la ventanilla de salida de luz.
Los accesorios para el cuerpo y las axilas del sistema Lumea no tienen un filtro de cristal. El accesorio facial tiene un filtro de cristal rojo. En función del modelo de Lumea, el accesorio para la zona del bikini y el accesorio de precisión tendrán o no un filtro de cristal transparente.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos:SC1992/00.