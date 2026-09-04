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Asistencia de Philips

¿Cuáles son las diferencias entre los chupetes Philips Avent?

Descubra en qué se diferencian los chupetes ultra start, ultra soft, ultra air y Soothie Philips Avent de nuestros chupetes normales.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: SCF075/02 , SCF075/01 , SCF080/13 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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