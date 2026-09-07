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¿Cómo puedo esterilizar el chupete Philips Avent?

Puede esterilizar un chupete Avent sumergiéndolo en agua hirviendo o en el microondas. Descubra a continuación cómo hacerlo.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: SCF075/02 , SCF075/01 , SCF080/13 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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