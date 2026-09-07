¿Cómo puedo esterilizar el chupete Philips Avent?

Puede esterilizar los chupetes ultra start, ultra soft y ultra air de Avent en el microondas utilizando la funda de transporte que viene con el chupete.

Siga las instrucciones que se indican a continuación:

Enjuague los chupetes con agua fría del grifo. Añada 25 ml (0,9 fl. oz) de agua a la funda de transporte. Coloque los chupetes en la funda y cierre la tapa. Introduzca la funda en el microondas. Encienda el microondas durante tres minutos a 700 W-1000 W. Deje que la funda se enfríe durante cinco minutos. Vacíe el agua de la funda.

Los chupetes Avent que no son ultra start, ultra soft ni ultra air (por ejemplo, los Classic o Freeflow) no se pueden esterilizar en la funda de transporte. Los chupetes clásicos y los ventilados pueden dañarse si se esterilizan en la funda.