¿Qué tipo de molde para horno puedo utilizar en la Philips Airfryer?
Para conocer los accesorios de horneado compatibles con su modelo de Airfryer, lea el siguiente artículo.
Puede utilizar cualquier plato o el molde refractario en la Philips Airfryer, ya sea de vidrio, cerámica, metal o silicona. También puede utilizar moldes de silicona, o papel o moldes para magdalenas o pequeños gratinados.
Los siguientes kits de horneado de Philips están disponibles para la Airfryer (consulte también la imagen general):
Kit de horneado para Airfryer HD9956 tamaño XXL Combi Modelos: HD9630 - HD9632, HD9650 - HD9656, HD9750, HD9760 - HD9765, HD9860 - HD9867, HD9875 y HD9880
El molde para horno debe dejar un poco de espacio a ambos lados cuando lo coloque en la cesta para garantizar que el aire fluya a su alrededor.
Coloque siempre la bandeja para horno en la cesta.
Nunca coloque la bandeja para horno directamente en el recipiente, ya que esto elimina el flujo de aire en el recipiente y hace que solo la parte superior de los alimentos se caliente.
Utilice siempre guantes de cocina cuando maneje los moldes para horno. Los moldes para horno y la cesta de la Philips Airfryer se calientan mucho.
A continuación encontrará los tamaños máximos de moldes para horno que se pueden utilizar en la Airfryer (consulte también la imagen general):
Airfryer tamaño L (compacto) Modelos: HD9100, HD9200, HD9216 - HD9219, HD9220 - HD9229, HD9230 - HD9239, HD9250 - HD9255, HD9620 - HD9629, HD9640 - HD9649, HD9720 - HD9729, HD9740 - HD9749 Tamaño máximo: 17 x 16 cm en los bordes exteriores Diámetro máximo: 16 cm Altura máxima: 6 cm
Airfryer tamaño XL con ventana Modelo: HD9257 Tamaño máximo: 19 x 18 cm en los bordes exteriores Diámetro máximo: 18 cm Altura máxima: 7 cm
Airfryer tamaño XL Modelos: HD9260 - HD9263, HD9270, HD9280 Tamaño máximo: 20 x 19 cm en los bordes exteriores Diámetro máximo de 19 cm Altura máxima: 7 cm
Airfryer tamaño XXL Modelos: HD9285, HD9630 - HD9632, HD9650 - HD9656, HD9750, HD9760 - HD9765, HD9860 - HD9867, HD9870 Tamaño máximo: 21 x 20 cm en los bordes exteriores Diámetro máximo de 20 cm Altura máxima: 9 cm
Airfryer tamaño XXL Combi Modelos: HD9875, HD9880 Tamaño máximo: 22 x 22 cm en los bordes exteriores Diámetro máximo: 25 cm Altura máxima: 9 cm / 3,6" Airfryer con doble cesta Modelos: NA350, NA351, NA352 Tamaño máximo: 18 x 9 cm / 7,1" x 3,6"(cesta pequeña), 17 x 18 cm / 6,7" x 7,1" (cesta grande) Diámetro máximo: 9 cm / 3,6" (cesta pequeña), 17 cm / 6,7" (cesta grande) Altura máxima: 7 cm / 2,8"
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos:HD9218/71 , HD9630/96 , HD9621/96 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›