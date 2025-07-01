Asistencia de Philips ¿Puedo utilizar OneBlade sobre piel húmeda o seca?

Todos los modelos de Philips OneBlade se pueden usar sobre la piel seca o húmeda, con gel o espuma de afeitado, e incluso en la bañera o la ducha.

Aunque el afeitado en seco a menudo produce mejores resultados (ya que el vello húmedo se adhiere a la piel), puede afeitarse como prefiera. Si decide usar espuma o gel de afeitado, enjuague la cuchilla con agua regularmente para obtener los mejores resultados.

Consejo: Aunque algunos productos incluyen una cubierta para el puerto de carga, este no es el caso de Philips OneBlade. Puede usar su OneBlade en la bañera o en la ducha sin cubrir el puerto de carga.