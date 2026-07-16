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Asistencia de Philips

¿Cómo se colocan los accesorios de Philips OneBlade?

Para saber cómo colocar y extraer los peines-guía, protectores y otros accesorios de su Philips OneBlade, consulte la información que se proporciona a continuación.

Conviene saber que las técnicas para colocar y retirar peines-guía y protectores son las mismas para todos los modelos de OneBlade (incluidas las variantes que no se muestran en la siguiente imagen).

¿Cómo se colocan los accesorios de Philips OneBlade?

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: QP1424/10 , QP2724/10 , QP2824/10 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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