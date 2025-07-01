Las depiladoras y afeitadoras femeninas de Philips se pueden utilizar sobre la piel seca o húmeda para eliminar el vello corporal, incluidas las piernas, los brazos, las axilas y la zona del bikini. A continuación encontrará las ventajas de cada método y algunos consejos de uso generales.
Nota: La depilación no es adecuada para las zonas íntimas (el exterior y el interior de los labios externos). Utilice únicamente un recortador o afeitadora en esta zona con el peine-guía colocado.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: BRL146/00, BRE740/10, BRE700/00. Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›
¿Cuándo tengo que sustituir la lámina de mi afeitadora femenina?
¿Se puede usar la lámina de afeitado en todo el cuerpo?
¿Cómo puedo afeitar o recortar el vello de diferentes partes del cuerpo para obtener los mejores resultados?
¿Cuál es la mejor forma de afeitarse con la afeitadora femenina Philips?
¿Debo usar mi depiladora o afeitadora femenina Philips con la piel húmeda o seca?
¿Puedo utilizar mi afeitadora femenina Philips en el baño o en la ducha?
¿Cómo puedo limpiar mi afeitadora femenina Philips?
¿Cómo puedo retirar y colocar el cabezal de afeitado de mi afeitadora femenina Philips?
Tengo alergia al níquel. ¿Puedo utilizar este aparato?
¿Puedo enjuagar los productos de depilación de Philips?
¿Por qué mi producto tarda más de lo esperado en cargarse?
¿Dónde veo el número de serie y modelo de mi depiladora de Philips?
¿Puedo viajar con mi producto de arreglo personal o belleza de Philips?
¿Cómo puedo colocar el peine-guía en el perfilador para la zona del bikini de Philips?
¿Cómo puedo cargar mi afeitadora femenina Philips?
¿Por qué no se suministra ningún adaptador con el producto?
¿Qué puedo utilizar para cargar mis productos Philips con carga USB?