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Asistencia de Philips

¿Cómo preparo el biberón y la tetina Natural de Philips Avent para su primer uso?

Limpie a fondo todas las piezas antes del primer uso y después de cada uso para garantizar una buena higiene. Después de cada toma, desmonte todas las piezas y lávelas con agua tibia y jabón. Asegúrese de eliminar los restos de alimentos y enjuague bien. Si utiliza un cepillo para limpiar la punta de la tetina, hágalo con el máximo cuidado posible para evitar dañarla.

Esterilice las piezas limpiadas con un esterilizador Philips Avent o hiérvelas en agua durante 5 minutos.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: SCY966/02 , SCY933/01 , SCY930/01 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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