Puede utilizar la lámina de afeitado de su afeitadora femenina Philips para recortar y afeitar el vello corporal por debajo del cuello. Esto incluye, por ejemplo, las axilas, los brazos, las piernas o la zona del bikini (con un peine-guía).
Antes de empezar:
Consejo: Los principios que se muestran en los vídeos a continuación se aplican a todos los modelos de afeitadora femenina, incluso a aquellos que puedan diferir visualmente del mostrado.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: BRL146/00, BRL130/00, BRL170/00.
¿Cuándo tengo que sustituir la lámina de mi afeitadora femenina?
¿Se puede usar la lámina de afeitado en todo el cuerpo?
¿Cómo puedo afeitar o recortar el vello de diferentes partes del cuerpo para obtener los mejores resultados?
¿Cuál es la mejor forma de afeitarse con la afeitadora femenina Philips?
¿Debo usar mi depiladora o afeitadora femenina Philips con la piel húmeda o seca?
¿Puedo utilizar mi afeitadora femenina Philips en el baño o en la ducha?
¿Cómo puedo limpiar mi afeitadora femenina Philips?
¿Cómo puedo retirar y colocar el cabezal de afeitado de mi afeitadora femenina Philips?
Tengo alergia al níquel. ¿Puedo utilizar este aparato?
¿Puedo enjuagar los productos de depilación de Philips?
¿Por qué mi producto tarda más de lo esperado en cargarse?
¿Dónde veo el número de serie y modelo de mi depiladora de Philips?
¿Puedo viajar con mi producto de arreglo personal o belleza de Philips?
¿Cómo puedo colocar el peine-guía en el perfilador para la zona del bikini de Philips?
¿Cómo puedo cargar mi afeitadora femenina Philips?
¿Por qué no se suministra ningún adaptador con el producto?
¿Qué puedo utilizar para cargar mis productos Philips con carga USB?