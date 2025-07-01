Asistencia de Philips ¿Cómo puedo colocar el peine-guía en el perfilador para la zona del bikini de Philips?

Puede utilizar el perfilador para la zona del bikini y crear distintos estilos. También puede colocar el peine-guía del perfilador para la zona del bikini para cortar el vello a una longitud de 3 mm.

Nota: Si la unidad de corte se cae del cabezal del recortador para la zona del bikini, puede volver a colocarlo. Presione la unidad de corte sobre el cabezal de corte para que encaje en su sitio.

Cuando utilice el dispositivo en la zona íntima (por fuera y por dentro de los labios externos), asegúrese de utilizar el cabezal recortador con el peine-guía colocado.

Para colocar el peine-guía (Imagen 1):

Coloque la muesca de un lado del peine-guía en la ranura del cabezal de corte. Presione el peine-guía sobre el cabezal de corte hasta que la muesca del otro lado del peine-guía encaje en la ranura del otro lado del cabezal de corte. Oirá un clic cuando el peine-guía esté colocado correctamente.

Para retirar el peine-guía (Imagen 2):

En un lado del peine-guía, coloque una uña entre el peine-guía y el cabezal de corte. Tire con la uña hasta que el peine-guía se separe del cabezal de corte. No tire de la parte posterior ni de los dientes del peine-guía para retirarlo