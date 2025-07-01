¿Cómo puedo colocar el peine-guía en el perfilador para la zona del bikini de Philips?

Puede utilizar el perfilador para la zona del bikini y crear distintos estilos. También puede colocar el peine-guía del perfilador para la zona del bikini para cortar el vello a una longitud de 3 mm.
Nota: Si la unidad de corte se cae del cabezal del recortador para la zona del bikini, puede volver a colocarlo. Presione la unidad de corte sobre el cabezal de corte para que encaje en su sitio.
Cuando utilice el dispositivo en la zona íntima (por fuera y por dentro de los labios externos), asegúrese de utilizar el cabezal recortador con el peine-guía colocado.
Para colocar el peine-guía (Imagen 1):
Para retirar el peine-guía (Imagen 2):
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: BRL146/00, BRE740/10.
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