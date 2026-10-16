Para saber qué biberones y tetinas Philips Avent son compatibles entre sí, consulte la siguiente información.
En las 4 secciones siguientes, encontrará todo lo que necesita saber sobre la compatibilidad de Philips Avent:
Natural y Natural Response
Natural de cristal
Anticólicos
Sistema AirFree.
Cada sección muestra una combinación diferente de elementos, junto con una marca de verificación o una cruz para indicar si es compatible.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: SCY966/02, SCY930/01, SCY933/01. Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›
¿Es seguro utilizar piezas de productos Philips Avent descoloridas?
¿Cómo preparo el biberón y la tetina Natural de Philips Avent para su primer uso?
¿Por qué mi nuevo producto está empaquetado en una caja de papel?
¿Puedo usar tetinas Natural Response con un biberón Natural original?
¿Puedo utilizar la tetina de respuesta natural sin el sistema AirFree?
Cómo utilizar el sistema AirFree con el biberón Natural Response de Avent
¿Por qué mi bebé rechaza la tetina Natural Response?
¿Puedo alimentar al bebé con alimentos espesos usando la tetina Natural Response?
¿En qué se diferencian las tetinas Natural y Natural Response?
¿Qué tetina Natural Response se adapta mejor a mi bebé?
¿Por qué no hay indicaciones de edad en los paquetes de tetinas Natural Response?
¿En qué se diferencian la tetina Natural original o la tetina anticólicos de la tetina Natural Response?
¿Cómo monto el biberón y la tetina Natural Response?
¿Se pueden guardar los biberones Philips AVENT en el congelador?
¿Son mis biberones Philips Avent compatibles entre sí?
¿Cuáles son las ventajas de la tetina Natural Response?