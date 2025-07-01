Las tetinas Natural Response funcionan de forma diferente. Solo liberan leche cuando los bebés beben activamente. Estas tetinas se pueden elegir en función de las preferencias de ritmo del bebé (más lento o más rápido). Cada bebé es único y tendrá su propio ritmo de ingesta. La forma de encontrar la tetina ideal se indica en los paquetes de productos, por lo que no debe guiarse por la edad, sino por el flujo, de muy lento a muy rápido.

Si ha utilizado la tetina Philips Avent Natural original, el bebé necesitará una velocidad de flujo más alta con la tetina Natural Response, ya que estará acostumbrado a que la leche fluya más rápido y con menos esfuerzo.

Antes incluíamos indicaciones de edad (por meses) en los paquetes de productos de nuestras tetinas. Estas indicaciones tenían como objetivo servir de guía para un bebé promedio. Hemos recibido comentarios de que esto parecía más una instrucción que una sugerencia, lo que podía generar dudas a la hora de cambiar a tetinas con otra velocidad de flujo basándose en los hábitos del bebé.

Cada bebé tiene su propio ritmo de ingesta. Deje que la forma de beber de su bebé le guíe, no su edad.

Hemos mantenido la indicación de edad de nuestros biberones para guiarle a la hora de seleccionar el tamaño adecuado según la cantidad de leche que los bebés suelen beber.