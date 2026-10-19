ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Página de inicio de asistencia

Asistencia de Philips

¿Cómo puedo afeitar o recortar el vello de diferentes partes del cuerpo para obtener los mejores resultados?

La afeitadora femenina de Philips incluye un cabezal de afeitado y un cabezal de corte. Mire los vídeos o lea el artículo a continuación para aprender a afeitar o recortar el vello de diferentes zonas del cuerpo.

Algunos modelos cuentan con dos velocidades. Seleccione la velocidad que le resulte más cómoda en la zona que desea afeitar. Para cambiar la posición de velocidad, cuando la afeitadora femenina esté encendida, pulse de nuevo el botón de encendido.

Consulte la caja o el manual de usuario para ver qué accesorios incluye su modelo.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: BRL146/00, BRL130/00, BRL170/00.

Preguntas frecuentes

¿Buscas algo más?

Descubre todas las opciones de asistencia de Philips

Página de inicio de asistencia