FailOver garantiza que el contenido siempre se reproduzca

Desde la sala de espera hasta la sala de reuniones: no mostrarás nunca una pantalla en blanco. FailOver permite que tu pantalla profesional Philips cambie automáticamente entre la entrada principal y secundaria, a fin de garantizar que el contenido se siga reproduciendo incluso si la fuente principal falla. Solo tienes que establecer una lista de entradas alternativas para asegurarte de que lo que muestras nunca se detenga.