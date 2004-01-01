Términos de búsqueda

    Signage Solutions Pantalla Q-Line

    65BDL3650Q/02

    Destáquese entre la multitud

    Informe y cautive con una pantalla digital Philips Q-Line 4K Ultra HD. Esta solución de carteles confiable, fácil de instalar y con tecnología Android está lista para usar ondas para la administración remota, lo que le permite tener el control total, en cualquier momento y en cualquier lugar.

    Este producto ya no está disponible

    Signage Solutions Pantalla Q-Line

    Destáquese entre la multitud

    Su pantalla 18/7 versátil y fácil de configurar

    • 65"
    • Retroiluminación LED directa
    • Ultra-HD

    Conecta y controla tu contenido a través de la nube

    Conecta y controla el contenido a través de la nube con el navegador HTML5 integrado. Con el navegador basado en Chromium, podrás diseñar los contenidos en línea y conectar una sola pantalla o toda tu red. Puedes mostrar el contenido en formato vertical u horizontal, con resolución Full HD. Solo tienes que conectar la pantalla a Internet mediante Wi-Fi o con un cable RJ45 y disfrutar de tus propias listas de reproducción.

    FailOver. Asegúrese de que la pantalla nunca quede en blanco

    Fundamental para las aplicaciones comerciales exigentes, FailOver es una tecnología revolucionaria que reproduce automáticamente el contenido de respaldo en pantalla en el caso poco probable de una falla de la aplicación o la fuente de entrada. Simplemente seleccione una conexión de entrada principal y una conexión a FailOver, y estará listo para recibir la protección instantánea del contenido.

    Programe contenido fácilmente desde un USB o una memoria interna

    Programe contenido fácilmente para reproducir desde un USB o desde la memoria interna. La pantalla profesional de Philips se activará desde el modo de espera para reproducir el contenido que desee y, a continuación, volverá al modo de espera una vez que haya finalizado la reproducción.

    Interacción opcional para compartir una pantalla inalámbrica

    Uso compartido de pantalla de forma inalámbrica mediante la red Wi-Fi existente para conectar dispositivos de manera instantánea y segura, o bien utilice nuestro dispositivo opcional de interacción HDMI para proyectar directamente a la pantalla sin necesidad de conectarse a la red segura.

    Procesador SoC Android. Aplicaciones nativas y web

    Con nuestra plataforma SoC Android 10, estas pantallas profesionales de Philips están optimizadas para aplicaciones Android nativas y también puede instalar aplicaciones web directamente en la pantalla. Es flexible y segura, lo que garantiza que las especificaciones de la pantalla mantengan su capacidad de respuesta al instante durante más tiempo.

    Únete a la tendencia de obtener resultados revolucionarios

    Desbloquee el potencial, la versatilidad y la inteligencia dentro de sus pantallas Philips Q-Line de forma remota con Wave. Esta revolucionaria plataforma en la nube permite tener completamente el control, con una instalación y una configuración simplificadas, monitoreo y control de pantallas, actualización del firmware, administración de listas de reproducción y configuración de programas de alimentación. Lo que permite ahorrar tiempo, energía y ayudar con el impacto medioambiental.

    Especificaciones técnicas

    • Imagen/pantalla

      Tamaño diagonal de pantalla (métrico)
      163.9  cm
      Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas)
      64.5  pulgadas
      Relación de aspecto
      16:9
      Resolución de pantalla
      3840 x 2160
      Tamaño del píxel
      0.372 x 0.372 mm
      Resolución óptima
      3840 x 2160 a 60 Hz
      Brillo
      400  cd/m²
      Colores de la pantalla
      1070 millones
      Relación de contraste (típica)
      1200:1
      Relación de contraste dinámico
      500.000:1
      Tiempo de respuesta (típico)
      8  ms
      Ángulo de visión (horizontal)
      178  grado
      Ángulo de visión (vertical)
      178  grado
      Mejora de la imagen
      • 3/2 - 2/2 motion pull down
      • Escaneo progresivo
      • Realce de contraste dinámico
      Tecnología de panel
      ADS
      Sistema operativo
      Android 10
      Borroso
      25 %

    • Conectividad

      Salida de audio
      Conector de 3,5 mm
      Entrada de video
      • USB 2.0 (x2)
      • DVI-I (x1)
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB 3.0 (x1)
      Entrada de audio
      Conector de 3,5 mm
      Otras conexiones
      • micro SD
      • OPS
      Control externo
      • Conector de 2,5 mm RS232C (entrada/salida)
      • Conector IR (entrada/salida) de 3,5 mm
      • RJ45

    • Comodidad

      Ubicación
      • Horizontal (18/7)
      • Vertical (18/7)
      Matriz en mosaico
      Hasta 3 x 3
      Control del teclado
      • Oculto
      • Bloqueable
      Señal del control remoto
      Bloqueable
      Bucle transversal de señal
      • RS232
      • Bucle transversal IR
      Facilidad de instalación
      Inserto inteligente
      Funciones de bajo consumo
      Potencia inteligente
      Red controlable
      • RS232
      • RJ45

    • Sonido

      Altavoces integrados
      2 x 10 W RMS

    • Potencia eléctrica

      Red eléctrica
      100: 240 V~, 50/60 Hz
      Consumo (típico)
      134  W
      Consumo de energía en modo de espera
      <0,5 W
      Funciones de ahorro de energía
      Potencia inteligente
      Clase de etiqueta energética
      G

    • Resolución de pantalla compatible

      Formatos de computadora
      • 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
      • 1152 x 864, 75 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1680 x 1050, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 60 Hz, 50 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72 Hz
      • 832 x 624, 75 Hz
      Formatos de video
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 2160p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 720p, 50.60 Hz

    • Dimensiones

      Ancho establecido
      1462,3  mm
      Peso del producto
      28.5  kg
      Altura establecida
      837,3  mm
      Profundidad establecida
      68,9 mm (dimensiones en el montaje en pared)/89,9 mm (dimensiones en la manija)  mm
      Ancho establecido (en pulgadas)
      57,57  pulgadas
      Altura establecida (pulgadas)
      32.96  pulgadas
      Montaje en pared
      400 mm x 400 mm, M8
      Profundidad establecida (en pulgadas)
      2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle)  pulgadas
      Ancho del bisel
      14,9 mm (bisel uniforme)
      Peso del producto (libras)
      62,83  lb

    • Condiciones de funcionamiento

      Altitud
      0 ~ 3000 m
      Margen de temperaturas (funcionamiento)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  hora(s)
      Margen de temperaturas (almacenamiento)
      -20 ~ 60  °C
      Rango de humedad (funcionamiento) [RH]
      20 ~ 80 % RH (sin condensación)
      Rango de humedad (almacenamiento) [RH]
      5 ~ 95 % RH (sin condensación)

    • Aplicaciones multimedia

      Reproducción de video USB
      • H.264
      • H.263
      • H.265
      • MPEG1/2
      • MPEG4
      • VP8
      • VP9
      Imagen de reproducción USB
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      Audio de reproducción USB
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Reproductor interno

      CPU
      Corteza de núcleo cuádruple A55
      GPU
      G52 MC1
      Memoria
      • 16 GB
      • 3 GB de DDR

    • Accesorios

      Accesorios incluidos
      • Cable del sensor IR (1,8 m) (x1)
      • Cable RS232 en conexión tipo Daisy
      • Logotipo de Philips (x1)
      • Cable de alimentación de CA
      • Cubierta del interruptor de CA
      • Clip para cables (x2)
      • Cable HDMI (1,8 m) (x1)
      • Guía de inicio rápido
      • Control remoto y baterías AAA
      • Cable RS232
      • Cubierta USB (x1)

    • Varios

      Idiomas de visualización en pantalla
      • Chino simplificado
      • Chino tradicional
      • Español
      • Francés
      • Alemán
      • Italiano
      • Polaco
      • Ruso
      • Español
      • Turco
      • Japonés
      • Árabe
      Garantía
      Garantía de 3 años
      Aprobaciones regulatorias
      • CE
      • CB
      • FCC, clase A
      • VCCI
      • RoHS
      • UL

