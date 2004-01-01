Términos de búsqueda

    Opere, monitoree y mantenga con CMND & Control

    Opere, monitoree y mantenga con CMND & Control

    Ejecute la red de visualización a través de una conexión local (LAN). CMND & Control le permite realizar funciones esenciales, como controlar entradas y monitorear el estado de la pantalla. Ya sea que esté a cargo de uno o 100 televisores.

    Toque capacitivo HID con USB Plug & Play

    El toque capacitivo le da la apariencia innovadora de vidrio de borde a borde con un ancho de bisel de solo 1,5 mm. Cree una experiencia interactiva memorable con hasta 10 puntos de contacto al mismo tiempo. Esta pantalla, ideal para aplicaciones colaborativas y competitivas, conecta a su audiencia con cualquier contenido, lo que lo hace ideal para entornos educativos, lugares públicos, empresas, espacios de hospitalidad y venta al por menor.

    Modo de pizarra incorporado

    Inspire una colaboración ágil con el modo pizarra. Simplemente active esta función para convertir su pantalla en un lienzo en blanco sobre el cual pueden dibujar varios usuarios a mano o con marcadores de pantalla dedicados. Todo en la pantalla se puede capturar para imprimir o compartir archivos fácilmente.

    Videoconferencias de forma rápida y fácil

    El software de videoconferencia listo para usar hace que las llamadas de video individuales o grupales sean más fáciles que nunca. Simplemente utilice su propia cámara o agregue el paquete opcional Logitech Meetup para una solución ConferenceCam todo en uno.

    Certificado Crestron Connected

    Integre esta pantalla profesional de Philips en su red Crestron para obtener un control remoto completo a través de su computadora portátil, computadora de escritorio o dispositivo móvil. Encienda y apague la pantalla, programe contenido, administre la configuración y conecte fácilmente dispositivos externos. Crestron Connected® ofrece una solución de nivel empresarial rápida, confiable y segura para el control del sistema.

