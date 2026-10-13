Se me irrita la piel después de utilizar la depiladora Philips

La depilación elimina el vello de raíz. Algunos efectos posteriores, como picor, enrojecimiento o tirantez son normales después de utilizar la depiladora de Philips, especialmente si tiene la piel sensible. También puede notar pequeños bultos en la piel o experimentar una sensación de ardor. Esto desaparece con el tiempo y no es nada de lo que preocuparse.
Pruebe nuestros consejos a continuación para evitar o reducir estos efectos secundarios o consulte el vídeo que aparece a continuación para saber cómo utilizar correctamente la depiladora sobre la piel seca. Si la irritación de la piel no desaparece al cabo de 3 días, consulte a su médico.
Deje que pase un periodo de ajuste para que la piel se adapte. Pruebe a depilarse antes de irse a la cama para que la piel tenga tiempo de descansar por la noche.
Evite excederse en una zona. No depile continuamente la misma zona de una vez.
Después de usarla en húmedo, dese ligeros toques para secar la piel en lugar de frotar.
Como cuidado posterior, aplique suavemente una crema de aloe vera sin alcohol o una loción. También puede utilizar una crema «after-sun», ya que tienen propiedades de refrigeración. Puede usar un desodorante sin alcohol para las axilas.
Compruebe siempre el cabezal de su depiladora para asegurarse de que está limpio antes de usarlo. Si no está limpio, póngalo debajo el grifo para limpiarlo.
Puede utilizar jabón de manos para limpiar los discos depiladores. Debe asegurarse de enjuagar bien el jabón después con agua.
Seque completamente el cabezal depilador antes de volver a colocarlo en el cuerpo. Si desea obtener instrucciones de limpieza detalladas para su modelo de depiladora en concreto, consulte el manual de usuario.
Asegúrese también de que la piel esté limpia y seca antes de la depilación.
Nuestros productos son cuidadosos con la piel. Es recomendable comprobar visualmente los productos de afeitado corporal para ver si la unidad de corte y, especialmente, la lámina de afeitado siguen intactas.
Philips no es una autoridad dermatológica y no puede dar consejos sobre casos individuales. En caso de duda, es mejor consultar a su médico habitual, que podrá valorar el estado real de la piel.
Le recomendamos que se depile solo si tiene la piel limpia. Dúchese antes de depilarse. Asegúrese de que su piel esté completamente seca o húmeda mientras se esté depilando.
Puede que aparezca algo de vello subcutáneo como efecto secundario de la depilación. Para evitar que esto ocurra, pruebe a exfoliar la piel con una loción exfoliante y el guante de exfoliación de nailon que se incluye con la depiladora (o una esponja gruesa) dos o tres días antes de depilarse. Así eliminará la piel muerta alrededor de los folículos pilosos y será más fácil eliminar el vello.
Si la depiladora incluye un accesorio para exfoliar el cuerpo, puede usarlo para este fin.
Es importante que utilice la técnica adecuada para depilarse de modo que el vello se elimine de la piel correctamente con el mínimo dolor. Mueva el cabezal depilador lentamente sobre la piel durante la depilación para que los discos atrapen el vello. Para obtener los mejores resultados, mueva el aparato en dirección contraria a la del crecimiento del vello, asegurándose de que el cabezal esté en contacto total con la piel.
Intente estirar la piel con la mano libre o utilice el accesorio para estiramiento de la piel (cabezal de eficacia) que se incluye con la depiladora. Cuanto más tirante esté la piel, más fácil le resultará a la depiladora tirar del vello.
Si presiona con demasiada fuerza sobre la piel, se puede activar el sistema de protección interna del dispositivo. La aplicación de una presión intensa puede provocar irritación cutánea y que el dispositivo se caliente, incluso se apague. Ejerza una presión suave y no presione demasiado la piel.
Mientras se depila, estire la piel y mueva el cabezal depilador lentamente sobre la piel, lo que permitirá a los discos atrapar el vello. Para obtener los mejores resultados, mueva el aparato en dirección contraria a la del crecimiento del vello y asegúrese de que el cabezal esté en contacto completo con la piel.
Compruebe siempre que el cabezal depilador esté libre de suciedad y de daños. Compruebe que la batería esté totalmente cargada. Consulte el vídeo que aparece a continuación para saber cómo utilizar correctamente la depiladora sobre la piel húmeda.
La depiladora de Philips está diseñada para eliminar el vello de raíz en la zona del bikini, las piernas, las axilas y las zonas de difícil acceso, como las rodillas y los tobillos. Puede utilizar la depiladora para depilar zonas como la línea del bikini. La depilación no es adecuada para las zonas íntimas (el exterior y el interior de los labios externos); le aconsejamos que utilice únicamente el cabezal de afeitado o el recortador con el peine-guía colocado. Consulte el manual de usuario para obtener instrucciones detalladas sobre cómo utilizar la depiladora de forma segura.
También puede utilizarla para depilar la parte inferior de la cara (la barbilla, las mejillas y la zona por encima del labio superior). Algunos modelos también se pueden utilizar para depilarse las cejas. Utilice la depiladora en estas zonas solo si se ajusta fácilmente o si cuenta con un accesorio de precisión. De lo contrario, puede acabar eliminando demasiado vello.
Si desea saber si es seguro utilizar una lámina de afeitado sobre el cuerpo, consulte la siguiente información.
Todos los productos de Philips que incluyen una lámina de afeitado son aptos para utilizarlos sobre la piel. Philips no es una autoridad dermatológica y no puede proporcionar consejos relacionados con la piel, el vello o las uñas en casos individuales.
Antes de utilizar un producto de Philips con lámina de afeitado, es recomendable comprobar visualmente el dispositivo de arreglo personal para asegurarse de que la lámina de afeitado está intacta. Sustituya la lámina inmediatamente si está dañada, a través de nuestra tienda web o del servicio de atención al cliente de su zona.
Puede utilizar la lámina de afeitado para recortar y afeitar el vello corporal por debajo de la línea del cuello, por ejemplo, en axilas, brazos, piernas y la zona púbica. No se recomienda su uso en la cara o el cuero cabelludo, ya que los resultados no serán los deseados y podría dañar la piel.
Algunos productos incluyen accesorios adicionales para su uso en áreas sensibles, como la zona púbica o la línea de bikini. Para obtener más información sobre el uso de estos accesorios, consulte el manual de usuario o póngase en contacto con nosotros.
Si aún tiene dudas sobre el uso de dispositivos Philips con lámina de afeitado, consulte a un médico o profesional sanitario si su piel es adecuada para este tipo de dispositivo de arreglo personal.
Si ha seguido la recomendación anterior y sigue sin estar satisfecho con los resultados de su depiladora de Philips, póngase en contacto con nosotros.
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