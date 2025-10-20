Asistencia de Philips

¿Cómo conecto el cepillo dental a la aplicación Sonicare?

Para conectar el cepillo dental Philips Sonicare con Bluetooth a la aplicación Sonicare, asegúrese de que el cepillo dental y el teléfono están emparejados mediante Bluetooth. Si es la primera vez que utiliza la aplicación, deberá emparejar el cepillo dental. Siga las instrucciones proporcionadas en la aplicación.



Una vez que el cepillo dental esté emparejado con la aplicación, se conectará y se sincronizará cuando se encienda. El teléfono debe estar cerca, con el Bluetooth activado y la aplicación abierta.

