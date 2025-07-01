Asistencia de Philips La vibración del cepillo dental Sonicare es demasiado potente

Si las siguientes instrucciones no sirven de ayuda, contáctenos o haga clic aquí para enviar una solicitud de garantía online para que podamos ayudarle a obtener un dispositivo de sustitución. Todos los cepillos dentales e irrigadores Sonicare cuentan con una garantía de 2 años.



Los cepillos dentales Sonicare utilizan potentes vibraciones para limpiar los dientes. Si este es su primer cepillo dental eléctrico, puede tardar un tiempo en acostumbrarse a las vibraciones. Pruebe algunos de los siguientes consejos.

1. Reduzca el nivel de intensidad Series 3000 - 4000, ProtectiveClean 4100 - 4300, serie 5500: para elegir entre intensidad baja y alta, pulse el botón de encendido una vez para encender el cepillo dental y, a continuación, púlselo otra vez antes de 2 segundos para cambiar la intensidad. Tenga en cuenta que al usar el cepillo dental por primera vez, la intensidad está establecida en baja de forma predeterminada. ProtectiveClean 6100, ExpertClean 7300 - 7500, series 6100 - 6700: cuando se conecta al mango, el cabezal de cepillado inteligente selecciona automáticamente la intensidad recomendada. Si desea cambiar el nivel de intensidad, puede hacerlo pulsando el botón de modo/intensidad durante el cepillado. La intensidad no se puede cambiar si el mango está apagado o en pausa. En función del modelo de cepillo dental que tenga, puede ajustar el nivel de intensidad. Compruebe si EasyStart está activado Si el cepillo dental incluye la función EasyStart, tenga en cuenta que está activada de forma predeterminada. EasyStart aumenta lentamente la vibración durante las primeras 14 sesiones de cepillado. Puede sentir que la vibración es menor al principio y más intensa al final del ciclo de cepillado.

Puede desactivar la función EasyStart de la siguiente forma: Coloque el cepillo dental en el cargador. Mantenga pulsado el botón de encendido mientras el cepillo dental está en el cargador hasta que escuche un único pitido después de 3 segundos. Suelte el botón de encendido. ¿Sigue teniendo problemas con su cepillo dental?

Si ninguno de estos consejos funciona, es posible que el cepillo dental esté dañado internamente. Le recomendamos que solicite la reparación o sustitución del cepillo dental .



¿Sigue teniendo problemas con su cepillo dental?Si ninguno de estos consejos funciona, es posible que el cepillo dental esté dañado internamente. Le recomendamos que solicite la reparación o sustitución del cepillo dental haciendo clic aquí