La vibración del cepillo dental Sonicare es demasiado potente

Si las siguientes instrucciones no sirven de ayuda, contáctenos o haga clic aquí para enviar una solicitud de garantía online para que podamos ayudarle a obtener un dispositivo de sustitución. Todos los cepillos dentales e irrigadores Sonicare cuentan con una garantía de 2 años.
Los cepillos dentales Sonicare utilizan potentes vibraciones para limpiar los dientes. Si este es su primer cepillo dental eléctrico, puede tardar un tiempo en acostumbrarse a las vibraciones. Pruebe algunos de los siguientes consejos.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: HX3211/13 , HX3281/32 .
¿Puedo sustituir la batería de mi cepillo dental Sonicare?
¿Cómo funciona la guía de cepillado en la aplicación Sonicare?
¿Por qué hay un espacio entre el cabezal de cepillado y el mango?
¿Cuánto tiempo debe durar la batería de mi cepillo dental Sonicare?
¿Cómo puedo registrar el cepillo dental Sonicare?