Hemos diseñado el Achieva dStream 3.0T – Circular Edition con un rendimiento que permite explorar con confianza, realizar pruebas de imagen clínicas avanzadas que respaldan las derivaciones y llevar a cabo pruebas de imagen de rutina de manera eficiente. Gracias, en parte, al excepcional rendimiento del gradiente Quasar Dual, sus pacientes se benefician de pruebas de imagen digitales que abren las puertas a una atención personalizada. Disponible en la versión Advanced Circular Edition, con un nuevo back-end.
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El Achieva dStream 3.0T – Circular Edition está disponible en una configuración avanzada. La configuración avanzada incluye un nuevo back-end, tras la actualización de SmartPath a dStream.
Replantéese el concepto de "nuevo" con Circular Edition
Replantéese el concepto de "nuevo" con Circular Edition
La gama Circular Edition de Philips ofrece sistemas de imágenes médicas reacondicionados de alta calidad a precios atractivos. Los sistemas Circular Edition tienen un precio, en promedio, un 25 % más bajo* en comparación con sistemas Philips nuevos similares, sin afectar la calidad ni el rendimiento. Nuestro proceso de reacondicionamiento en fábrica garantiza que los sistemas Circular Edition tengan el mismo aspecto y rendimiento que los nuevos. Con la misma garantía, los mismos niveles de servicio y la misma capacitación que los sistemas nuevos de Philips, además de una huella de carbono reducida, son una solución sostenible que es tan buena como la nueva.
Replantéese el concepto de "nuevo" con Circular Edition
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Replantéese el concepto de "nuevo" con Circular Edition
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iPatient
iPatient
Cada paciente es diferente. iPatient es una plataforma que permite controlar el procesamiento de imágenes personalizado y centrado en el paciente, lo que brinda una mayor coherencia y eficiencia. iPatient ofrece una mejora de hasta un 30 % en el rendimiento².
iPatient
Cada paciente es diferente. iPatient es una plataforma que permite controlar el procesamiento de imágenes personalizado y centrado en el paciente, lo que brinda una mayor coherencia y eficiencia. iPatient ofrece una mejora de hasta un 30 % en el rendimiento².
iPatient
Cada paciente es diferente. iPatient es una plataforma que permite controlar el procesamiento de imágenes personalizado y centrado en el paciente, lo que brinda una mayor coherencia y eficiencia. iPatient ofrece una mejora de hasta un 30 % en el rendimiento².
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IQ¹ Premium
IQ¹ Premium
IQ premium se define como un aumento de la SNR y la velocidad y la mejora sin grasa así como la imagen libre de movimiento obtenida en DSTREAM con SD SENSE, mDixon y Multivane XD en comparación con Achieva con SENSE, Dixon y el propulsor. Maximice la información de diagnóstico crítico dentro del intervalo de tiempo disponible.
IQ¹ Premium
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Implante ScanWise
Implante ScanWise
El Implante ScanWise le permite ofrecer con confianza imagen de MRI para una población de pacientes en crecimiento y potencialmente desatendidos, mejorando su reputación y el fomentando las buenas referencias.
Implante ScanWise
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Implante ScanWise
El Implante ScanWise le permite ofrecer con confianza imagen de MRI para una población de pacientes en crecimiento y potencialmente desatendidos, mejorando su reputación y el fomentando las buenas referencias.
El Implante ScanWise le permite ofrecer con confianza imagen de MRI para una población de pacientes en crecimiento y potencialmente desatendidos, mejorando su reputación y el fomentando las buenas referencias.
Mejora la atención del paciente
Mejora la atención del paciente
La iluminación ambiental y la reducción del ruido percibido por el paciente (dentro del túnel) mejoran la comodidad durante el examen y contribuyen a que este se realice de manera uniforme. In-bore Connect puede, entre otras cosas, ayudar a reducir el movimiento del paciente, lo que podría disminuir el número de interrupciones y de repeticiones del examen.
Mejora la atención del paciente
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Mejora la atención del paciente
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Obtenga resultados de alta precisión
Obtenga resultados de alta precisión
La tecnología MultiTransmit 4D [6] mejora la uniformidad, la consistencia y la velocidad de la imagen para obtener resultados de alta precisión.
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IRM avanzada
IRM avanzada
Mejore el directorio de referencia mediante la ampliación de sus oportunidades de diagnóstico. soluciones avanzadas de diagnóstico aumentan las capacidades de resonancia magnética para cubrir las indicaciones clínicas en neurología, oncología, cardiología y otras emergentes.
IRM avanzada
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Configuración con mayor valor económico
Replantéese el concepto de "nuevo" con Circular Edition
El Achieva dStream 3.0T – Circular Edition está disponible en una configuración avanzada. La configuración avanzada incluye un nuevo back-end, tras la actualización de SmartPath a dStream.
Replantéese el concepto de "nuevo" con Circular Edition
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La gama Circular Edition de Philips ofrece sistemas de imágenes médicas reacondicionados de alta calidad a precios atractivos. Los sistemas Circular Edition tienen un precio, en promedio, un 25 % más bajo* en comparación con sistemas Philips nuevos similares, sin afectar la calidad ni el rendimiento. Nuestro proceso de reacondicionamiento en fábrica garantiza que los sistemas Circular Edition tengan el mismo aspecto y rendimiento que los nuevos. Con la misma garantía, los mismos niveles de servicio y la misma capacitación que los sistemas nuevos de Philips, además de una huella de carbono reducida, son una solución sostenible que es tan buena como la nueva.
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Replantéese el concepto de "nuevo" con Circular Edition
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iPatient
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Cada paciente es diferente. iPatient es una plataforma que permite controlar el procesamiento de imágenes personalizado y centrado en el paciente, lo que brinda una mayor coherencia y eficiencia. iPatient ofrece una mejora de hasta un 30 % en el rendimiento².
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IQ¹ Premium
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Implante ScanWise
Implante ScanWise
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Implante ScanWise
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Mejora la atención del paciente
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Mejora la atención del paciente
La iluminación ambiental y la reducción del ruido percibido por el paciente (dentro del túnel) mejoran la comodidad durante el examen y contribuyen a que este se realice de manera uniforme. In-bore Connect puede, entre otras cosas, ayudar a reducir el movimiento del paciente, lo que podría disminuir el número de interrupciones y de repeticiones del examen.
La iluminación ambiental y la reducción del ruido percibido por el paciente (dentro del túnel) mejoran la comodidad durante el examen y contribuyen a que este se realice de manera uniforme. In-bore Connect puede, entre otras cosas, ayudar a reducir el movimiento del paciente, lo que podría disminuir el número de interrupciones y de repeticiones del examen.
Obtenga resultados de alta precisión
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La tecnología MultiTransmit 4D [6] mejora la uniformidad, la consistencia y la velocidad de la imagen para obtener resultados de alta precisión.
Obtenga resultados de alta precisión
La tecnología MultiTransmit 4D [6] mejora la uniformidad, la consistencia y la velocidad de la imagen para obtener resultados de alta precisión.
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La tecnología MultiTransmit 4D [6] mejora la uniformidad, la consistencia y la velocidad de la imagen para obtener resultados de alta precisión.
La tecnología MultiTransmit 4D [6] mejora la uniformidad, la consistencia y la velocidad de la imagen para obtener resultados de alta precisión.
IRM avanzada
IRM avanzada
Mejore el directorio de referencia mediante la ampliación de sus oportunidades de diagnóstico. soluciones avanzadas de diagnóstico aumentan las capacidades de resonancia magnética para cubrir las indicaciones clínicas en neurología, oncología, cardiología y otras emergentes.
IRM avanzada
Mejore el directorio de referencia mediante la ampliación de sus oportunidades de diagnóstico. soluciones avanzadas de diagnóstico aumentan las capacidades de resonancia magnética para cubrir las indicaciones clínicas en neurología, oncología, cardiología y otras emergentes.
IRM avanzada
Mejore el directorio de referencia mediante la ampliación de sus oportunidades de diagnóstico. soluciones avanzadas de diagnóstico aumentan las capacidades de resonancia magnética para cubrir las indicaciones clínicas en neurología, oncología, cardiología y otras emergentes.
Mejore el directorio de referencia mediante la ampliación de sus oportunidades de diagnóstico. soluciones avanzadas de diagnóstico aumentan las capacidades de resonancia magnética para cubrir las indicaciones clínicas en neurología, oncología, cardiología y otras emergentes.
Especificaciones
Sistema magnético Xtend
Sistema magnético Xtend
Peso del magneto
4500
kg
Diseño del diámetro interior
60
cm
Campo de visión (FOV) máximo
50
cm
Homogeneidad específica a 40 cm DSV
≤0,57
ppm
Tecnología HeliumSave (sin pérdidas por evaporación)
Sí
Tasa de cero evaporación con criógeno en condiciones de exploración normales
0 l /hr
Quasar Gradientes duales
Quasar Gradientes duales
Amplitud máxima para cada eje
80 mT/m
Velocidad de respuesta máxima para cada eje
200 T/m/s
Potencia máxima sostenida por eje
60
kW
transmisión de radiofrecuencia
transmisión de radiofrecuencia
Transmisión paralela de RF
Sí
Potencia de salida
2 x 18
kW
Número de amplificadores de RF independientes
2
Parámetros de resolución
Parámetros de resolución
Matriz de exploración máxima
1024 (2048 opcional)
Máxima resolución en el plano
5 μm
Cantidad máxima de cortes
1024
Entorno del paciente
Entorno del paciente
Diseño del diámetro interior
60
cm
Ensanchamiento en ambos extremos
Sí
Tunnel Reflejo de túnel
110
cm
Capacidad de peso máximo
250 kg (550lbs)
Sistema de transporte de pacientes (opcional)
FlexTrak
Sincronización fisiológica inalámbrica del paciente
Sí
Diversas soluciones para la reducción del ruido acústico
Sí
Planeación del centro
Planeación del centro
Peso total del brazo instalado
≤5800
kg
Requisitos mínimos de instalación
30 m²
Flujo de trabajo de dStream
Flujo de trabajo de dStream
Bobina FlexCoverage Posterior
Sí
Bobinas anteriores FlexCoverage (opcionales)
Sí
Conectores FlexConnect
Sí
Mesa FlexTrak
Sí
Soporte para bobinas FlexCaddy (opcional)
Sí
Sistema de transporte de pacientes FlexTrak (opcional)
Sí
iAsistencia a la eficiencia del paciente
iAsistencia a la eficiencia del paciente
SmartStart
Sí
SmartSelect
Sí
SmartExam (opcional)
Sí
SmartLine (depende del paquete)
Sí
SmartLine (depende del paquete)
Sí
Recepción de RF dStream
Recepción de RF dStream
Número de canales de recepción independientes
Canal independiente
Ubicación del conversor analógico-digital (ADC)
Dentro de la bobina
Cadena de señal desde la bobina al reconstructor
Totalmente digital
Cadena de señal desde la electrónica de la bobina hasta el conector
Tecnología HeliumSave (sin pérdidas por evaporación)
Sí
Tasa de cero evaporación con criógeno en condiciones de exploración normales
0 l /hr
Quasar Gradientes duales
Quasar Gradientes duales
Amplitud máxima para cada eje
80 mT/m
Velocidad de respuesta máxima para cada eje
200 T/m/s
Potencia máxima sostenida por eje
60
kW
transmisión de radiofrecuencia
transmisión de radiofrecuencia
Transmisión paralela de RF
Sí
Potencia de salida
2 x 18
kW
Número de amplificadores de RF independientes
2
Parámetros de resolución
Parámetros de resolución
Matriz de exploración máxima
1024 (2048 opcional)
Máxima resolución en el plano
5 μm
Cantidad máxima de cortes
1024
Entorno del paciente
Entorno del paciente
Diseño del diámetro interior
60
cm
Ensanchamiento en ambos extremos
Sí
Tunnel Reflejo de túnel
110
cm
Capacidad de peso máximo
250 kg (550lbs)
Sistema de transporte de pacientes (opcional)
FlexTrak
Sincronización fisiológica inalámbrica del paciente
Sí
Diversas soluciones para la reducción del ruido acústico
Sí
Planeación del centro
Planeación del centro
Peso total del brazo instalado
≤5800
kg
Requisitos mínimos de instalación
30 m²
Flujo de trabajo de dStream
Flujo de trabajo de dStream
Bobina FlexCoverage Posterior
Sí
Bobinas anteriores FlexCoverage (opcionales)
Sí
Conectores FlexConnect
Sí
Mesa FlexTrak
Sí
Soporte para bobinas FlexCaddy (opcional)
Sí
Sistema de transporte de pacientes FlexTrak (opcional)
Sí
iAsistencia a la eficiencia del paciente
iAsistencia a la eficiencia del paciente
SmartStart
Sí
SmartSelect
Sí
SmartExam (opcional)
Sí
SmartLine (depende del paquete)
Sí
SmartLine (depende del paquete)
Sí
Recepción de RF dStream
Recepción de RF dStream
Número de canales de recepción independientes
Canal independiente
Ubicación del conversor analógico-digital (ADC)
Dentro de la bobina
Cadena de señal desde la bobina al reconstructor
Totalmente digital
Cadena de señal desde la electrónica de la bobina hasta el conector
Digital
Cadena de señal desde el conector al magneto
Digital
Cadena de señal desde el magneto al reconstructor
Digital
1. Calidad de imagen (IQ) superior, definida como una mayor relación señal-ruido (SNR) y velocidad, así como imágenes con menor distorsión por grasa y movimiento, obtenidas con el sistema dStream y las técnicas dS SENSE, mDIXON y MultiVane XD, en comparación con el sistema Achieva y las técnicas SENSE, Dixon y Propeller.
2. En comparación con Achieva
*Hasta un 40 % más de SNR en comparación con Achieva como sistema no digital/dStream
5. Solo para uso con implantes compatibles con RM o condicionalmente compatibles con RM, siguiendo estrictamente las instrucciones de uso
6. MultiTransmit 4D no está disponible para pacientes con implantes compatibles con RM
* Ahorro medio en comparación con el precio de compra de un sistema Philips nuevo similar. El precio depende de la modalidad, el tipo de producto, la configuración y otros factores.
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