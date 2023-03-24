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    Espacio de trabajo de radiología, más que un PACS

    Desbloquea el poder de los datos para aumentar la eficiencia operativa

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    Espacio de trabajo de radiología, más que un PACS

    Desbloquea el poder de los datos para aumentar la eficiencia operativa

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    Los datos juegan un papel crucial al proporcionar asistencia sanitaria, ayudando a respaldar las decisiones clínicas y la eficiencia operativa. Más de la mitad (51%) de los líderes de la salud dicen que los silos de datos obstaculizan su capacidad para usar datos efectivamente. Además, el 20% reporta dificultades para administrar un gran volumen de datos y el 19% tiene dificultades para obtenerlos. 1

    La gestión de flujos de trabajo complejos de radiología para impulsar la eficiencia requiere un socio que pueda integrar su PACS, imágenes clínicas e informes en una infraestructura a nivel empresarial mejorando la productividad mediante procesos optimizados.

    Un socio y una solución para unificar el flujo de trabajo de radiología

    Flujos de trabajo operativos y clínicos con acceso remoto a su PACS, seguro y de alta velocidad para la lectura de diagnósticos, informes integrados y orquestación de flujos de trabajo habilitados por IA

    Intercambio de información fluido y seguro en toda la red hospitalaria para una visión clara de la trayectoria de atención de cada paciente

    Más que un PACS: ecosistema de imagenología unificado para un mejor control de los datos. Desde la gestión del flujo de trabajo hasta el repositorio clínico, el diagnóstico, el uso compartido de imágenes y mucho más

    Colaboración desde casi cualquier parte sin comprometer el negocio o la atención al paciente

    Resultados comprobables

    Algoritmos inteligentes para el motor de predicción del flujo de trabajo, que da un preprocesamiento de datos 90% con un 90% de especificidad3, 5 horas ahorradas por semana, 85 000 USD ahorrados anualmente4

    Hasta 8 700 USD ahorrados por paciente de HCC utilizando qEASL, un novedoso análisis de RM/TC en 3D, que acorta el tiempo necesario para evaluar la eficacia de TACE y reducir tratamientos ineficaces 5

    Aumento de hasta 17% en procedimientos, con los mismos recursos disponibles en la práctica6

    Integrated Diagnostics

    Transformando datos diagnósticos desconectados en decisiones conectadas y seguras.

    Descubra cómo las soluciones de Informática de la salud de Philips funcionan en conjunto.

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    Casos de estudio:

    Innovación que impulsa diagnósticos más rápidos en el Instituto Alexander Fleming


    El Instituto Alexander Fleming dio un salto decisivo hacia la eficiencia al adoptar la plataforma diagnóstica integrada de Philips. Con flujos unificados, informes multimedia y una operación más ágil, el centro oncológico ahora entrega resultados más rápidos y precisos, reduciendo hasta 10 minutos por caso y mejorando la experiencia clínica y del paciente. Una transformación digital real que prepara al IAF para el futuro de la imagenología avanzada.

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    Alexander Fleming

    IA integrada que acelera la toma de decisiones en FIDI​


    Al integrar inteligencia artificial directamente en Vue PACS, FIDI, una de las mayores redes de radiología de Brasil, unifica imágenes, datos y resultados en un único entorno. Los radiólogos pueden acceder a resultados generados por IA junto con las imágenes originales, reduciendo la fragmentación y optimizando la toma de decisiones clínicas.

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    Alexander Fleming

    Conversación de pasillo entre el CIO y los profesionales de TI

    Escalabilidad y seguridad en la nube para tus datos de imagen​


    HealthSuite Imaging Storage Tier es una solución de almacenamiento en la nube diseñada para modernizar los entornos PACS sin interrumpir los flujos clínicos existentes. Permite extender el almacenamiento de imágenes más allá de la infraestructura local, asegurando acceso continuo, alta disponibilidad y protección avanzada de los datos.

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    Conversación de pasillo entre el CIO y los profesionales de TI

    Escoja el socio correcto para su migración de datos


    Un proveedor de migración de datos con experiencia puede ofrecer una tasa de éxito mayor al 99,8%. Escoger al proveedor correcto puede ayudarle a completar el proyecto rápidamente y con poca interrupción en sus flujos de trabajo actuales. Descubra 10 preguntas críticas que debe plantearse antes de migrar sus datos médicos.

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    Imagen de radiólogo trabajando desde casa con visor remoto

    Optimización de flujos de trabajo y seguridad de datos para los radiólogos remotos


    Un desafío de todos los sistemas de salud es el proteger los datos de los pacientes. 84% de los radiólogos de nueva generación clasifican el trabajo remoto como algo muy importante según una encuesta nacional reciente.2El trabajo remoto requiere una capa extra de seguridad entre el radiólogo y el servidor.

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    Radiólogo y técnico conversando

    Informática para radiología - PACS


    Optimice su flujo de trabajo de radiología con una estrategia unificada que abarque todas sus necesidades de adquisición de imágenes, desde la gestión de órdenes hasta la distribución de informes.

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    Discusión sobre Advanced Visualization Workspace

    Advanced Visualization Workspace


    Proporcione a su personal médico las herramientas necesarias para realizar tareas avanzadas de análisis y seguimiento en entornos complejos.

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    Notas de pie

    ² Es posible que HealthSuite Imaging no esté disponible en todos los territorios. Contacte a su representante de Philips local para obtener más detalles.

    [1] Future Health Index 2022 : philips-future-health-index-2022-report-healthcare-hits-reset-global.pdf

    [2] 1 Neitzel E, vanSonnenberg E, Markovich D, Parris D, Tarrant J, Casola G, Mamlouk MD, Simeone JF, The New Normal or a Return to Normal: Nationwide Remote Radiology Reading Practices after Two Years of the COVID-19 Pandemic Journal of the American College of Radiology (2023), doi: doi.org/10.1016/j.jacr.2023.04.014

    [3] Funcionalidad CAD de Riverain Technologies. ShihChung et al. AJR 2018; 210:480-488.

    [4] Specktor B.Predicción de preprocesamiento de algoritmos avanzados para imagenología médica, J Digit Imaging 31:42 42-50, 2018 – Resultados de especificidad relacionados al desempeño de la predicción de la segmentación del corazón y la remoción de huesos en función del número de ejemplos de entrenamiento positivos

    [5] Relacion costo-efectividad de los criterios de respuesta tumoral por imágenes en el cáncer hepatocelular después de la quimioembolización transarterial, Journal of American College of Radiology, www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S154614402031396X

    [6] Los resultados son específicos de la institución AU Health (parte de Banner Health) en EE.UU. y podrían no reflejar los resultados alcanzables en otras instituciones.

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