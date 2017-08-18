Gracias a las soluciones PerformanceBridge, los hospitales disponen de un paquete de servicios flexible que facilita las mejoras continuas y ofrece los medios para ayudarle a detectar y maximizar oportunidades de obtener más con menos, sin olvidarse del cuidado del paciente.
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