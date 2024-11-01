Interfaces de usuario y flujo de trabajo compartidos con los sistemas EPIQ y Affiniti

Al ofrecer consistencia en todos los sistemas EPIQ y Affiniti, el sistema Philips Compact Ultrasound System serie 5000 comparte el ADN: interfaces de usuario, funciones, pantallas táctiles y flujo de trabajo. Con un flujo de trabajo estandarizado se consigue una mayor eficiencia, incluidos más exámenes en menos tiempo.