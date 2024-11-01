Siempre está exactamente donde usted lo necesita y cuando usted lo necesita, lo que incrementa la confianza de su diagnóstico. Philips IntelliSpace ECG proporciona acceso fácil y rápido a ECG de casi cualquier lugar y en cualquier momento para mejorar su flujo de trabajo a través de una conectividad sin problemas.
Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips (“Philips”). Los enlaces a sitios de terceros presentes en nuestro sitio web se ofrecen únicamente como referencia y no implican ninguna afiliación ni respaldo de la información en dichos sitios. Philips no garantiza ni se responsabiliza por la información disponible en estos sitios web. Para más información, revise los términos y condiciones: https://www.philips.com.co/a-w/condiciones-de-uso.html
La configuración personalizada se ajusta a sus necesidades individuales
IntelliSpace ECG brinda una mayor sofisticación a la gestión del flujo de trabajo. Maneje automáticamente el flujo de registros ECG a través de reglas que usted establece para la distribución, adquisición, revisión, edición y almacenamiento final de informes.
La configuración personalizada se ajusta a sus necesidades individuales
IntelliSpace ECG brinda una mayor sofisticación a la gestión del flujo de trabajo. Maneje automáticamente el flujo de registros ECG a través de reglas que usted establece para la distribución, adquisición, revisión, edición y almacenamiento final de informes.
La configuración personalizada se ajusta a sus necesidades individuales
IntelliSpace ECG brinda una mayor sofisticación a la gestión del flujo de trabajo. Maneje automáticamente el flujo de registros ECG a través de reglas que usted establece para la distribución, adquisición, revisión, edición y almacenamiento final de informes.
Punto de acceso central
El punto de acceso central simplifica el flujo de trabajo ECG
Usted puede acceder a informes ECG en el punto de decisión y ver ECG a partir de diferentes proveedores y modalidades. Se pueden mostrar los ECG actuales y anteriores en modo de presentación en serie para fácil comparación. Usted puede personalizar sus preferencias de visualización y edición. Calibradores configurables facilitan la edición.
El punto de acceso central simplifica el flujo de trabajo ECG
Usted puede acceder a informes ECG en el punto de decisión y ver ECG a partir de diferentes proveedores y modalidades. Se pueden mostrar los ECG actuales y anteriores en modo de presentación en serie para fácil comparación. Usted puede personalizar sus preferencias de visualización y edición. Calibradores configurables facilitan la edición.
El punto de acceso central simplifica el flujo de trabajo ECG
Usted puede acceder a informes ECG en el punto de decisión y ver ECG a partir de diferentes proveedores y modalidades. Se pueden mostrar los ECG actuales y anteriores en modo de presentación en serie para fácil comparación. Usted puede personalizar sus preferencias de visualización y edición. Calibradores configurables facilitan la edición.
Diseño flexible
Diseño flexible para reducir costos
Aproveche la arquitectura del programa de última tecnología de tres niveles y la tecnología de punta para lograr escalabilidad, alta disponibilidad, imitación y balace de la carga.
Diseño flexible para reducir costos
Aproveche la arquitectura del programa de última tecnología de tres niveles y la tecnología de punta para lograr escalabilidad, alta disponibilidad, imitación y balace de la carga.
Diseño flexible para reducir costos
Aproveche la arquitectura del programa de última tecnología de tres niveles y la tecnología de punta para lograr escalabilidad, alta disponibilidad, imitación y balace de la carga.
Sistema escalable
Sistema escalable para crecer con usted
Gestione fácilmente desde miles y hasta más de un millón de ECG por año. Asegure que todos los ECG sean capturados, almacenados y contrastados para maximizar el reconocimiento de los ingresos a través de órdenes en red. Fortalezca el sistema a medida que su empresa crece. Recopile estudios de ECG, esfuerzo y holter a partir de dispositivos de diversos distribuidores y diferentes modalidades.
Sistema escalable para crecer con usted
Gestione fácilmente desde miles y hasta más de un millón de ECG por año. Asegure que todos los ECG sean capturados, almacenados y contrastados para maximizar el reconocimiento de los ingresos a través de órdenes en red. Fortalezca el sistema a medida que su empresa crece. Recopile estudios de ECG, esfuerzo y holter a partir de dispositivos de diversos distribuidores y diferentes modalidades.
Sistema escalable para crecer con usted
Gestione fácilmente desde miles y hasta más de un millón de ECG por año. Asegure que todos los ECG sean capturados, almacenados y contrastados para maximizar el reconocimiento de los ingresos a través de órdenes en red. Fortalezca el sistema a medida que su empresa crece. Recopile estudios de ECG, esfuerzo y holter a partir de dispositivos de diversos distribuidores y diferentes modalidades.
Flujo de trabajo automatizado
El flujo de trabajo automatizado aumenta la eficiencia
Utilice un flujo de trabajo basado en reglas para automatizar tareas y utilizar mejor los recursos. Asigne roles de seguridad por usuario y cargo. Aumente la eficiencia del departamento y apoye las iniciativas de la Joint Commission con informes de gestión estándar o personalizados.
El flujo de trabajo automatizado aumenta la eficiencia
Utilice un flujo de trabajo basado en reglas para automatizar tareas y utilizar mejor los recursos. Asigne roles de seguridad por usuario y cargo. Aumente la eficiencia del departamento y apoye las iniciativas de la Joint Commission con informes de gestión estándar o personalizados.
El flujo de trabajo automatizado aumenta la eficiencia
Utilice un flujo de trabajo basado en reglas para automatizar tareas y utilizar mejor los recursos. Asigne roles de seguridad por usuario y cargo. Aumente la eficiencia del departamento y apoye las iniciativas de la Joint Commission con informes de gestión estándar o personalizados.
Plataformas estándar del sector
Plataformas estándar del sector para proteger el desempeño
Confíe en plataformas estándar del sector que incluyen MS Windows Server 2008, MS SQL Server 2008 (antes compatible con MS Windows Server 2003 y SQL Server 2005), MS .NET framework, y MS Active Directory para asegurar un desempeño confiable. Utilice la mensajería HL7 y los servicios de red de cumplimiento IHE/HL7 para la conectividad empresarial. Están disponibles las opciones VM o solo programa para ayudarlo a aprovechar los servidores empresariales disponibles.
Plataformas estándar del sector para proteger el desempeño
Confíe en plataformas estándar del sector que incluyen MS Windows Server 2008, MS SQL Server 2008 (antes compatible con MS Windows Server 2003 y SQL Server 2005), MS .NET framework, y MS Active Directory para asegurar un desempeño confiable. Utilice la mensajería HL7 y los servicios de red de cumplimiento IHE/HL7 para la conectividad empresarial. Están disponibles las opciones VM o solo programa para ayudarlo a aprovechar los servidores empresariales disponibles.
Plataformas estándar del sector para proteger el desempeño
Confíe en plataformas estándar del sector que incluyen MS Windows Server 2008, MS SQL Server 2008 (antes compatible con MS Windows Server 2003 y SQL Server 2005), MS .NET framework, y MS Active Directory para asegurar un desempeño confiable. Utilice la mensajería HL7 y los servicios de red de cumplimiento IHE/HL7 para la conectividad empresarial. Están disponibles las opciones VM o solo programa para ayudarlo a aprovechar los servidores empresariales disponibles.
La configuración personalizada se ajusta a sus necesidades individuales
IntelliSpace ECG brinda una mayor sofisticación a la gestión del flujo de trabajo. Maneje automáticamente el flujo de registros ECG a través de reglas que usted establece para la distribución, adquisición, revisión, edición y almacenamiento final de informes.
La configuración personalizada se ajusta a sus necesidades individuales
IntelliSpace ECG brinda una mayor sofisticación a la gestión del flujo de trabajo. Maneje automáticamente el flujo de registros ECG a través de reglas que usted establece para la distribución, adquisición, revisión, edición y almacenamiento final de informes.
La configuración personalizada se ajusta a sus necesidades individuales
IntelliSpace ECG brinda una mayor sofisticación a la gestión del flujo de trabajo. Maneje automáticamente el flujo de registros ECG a través de reglas que usted establece para la distribución, adquisición, revisión, edición y almacenamiento final de informes.
Punto de acceso central
El punto de acceso central simplifica el flujo de trabajo ECG
Usted puede acceder a informes ECG en el punto de decisión y ver ECG a partir de diferentes proveedores y modalidades. Se pueden mostrar los ECG actuales y anteriores en modo de presentación en serie para fácil comparación. Usted puede personalizar sus preferencias de visualización y edición. Calibradores configurables facilitan la edición.
El punto de acceso central simplifica el flujo de trabajo ECG
Usted puede acceder a informes ECG en el punto de decisión y ver ECG a partir de diferentes proveedores y modalidades. Se pueden mostrar los ECG actuales y anteriores en modo de presentación en serie para fácil comparación. Usted puede personalizar sus preferencias de visualización y edición. Calibradores configurables facilitan la edición.
El punto de acceso central simplifica el flujo de trabajo ECG
Usted puede acceder a informes ECG en el punto de decisión y ver ECG a partir de diferentes proveedores y modalidades. Se pueden mostrar los ECG actuales y anteriores en modo de presentación en serie para fácil comparación. Usted puede personalizar sus preferencias de visualización y edición. Calibradores configurables facilitan la edición.
Diseño flexible
Diseño flexible para reducir costos
Aproveche la arquitectura del programa de última tecnología de tres niveles y la tecnología de punta para lograr escalabilidad, alta disponibilidad, imitación y balace de la carga.
Diseño flexible para reducir costos
Aproveche la arquitectura del programa de última tecnología de tres niveles y la tecnología de punta para lograr escalabilidad, alta disponibilidad, imitación y balace de la carga.
Diseño flexible para reducir costos
Aproveche la arquitectura del programa de última tecnología de tres niveles y la tecnología de punta para lograr escalabilidad, alta disponibilidad, imitación y balace de la carga.
Sistema escalable
Sistema escalable para crecer con usted
Gestione fácilmente desde miles y hasta más de un millón de ECG por año. Asegure que todos los ECG sean capturados, almacenados y contrastados para maximizar el reconocimiento de los ingresos a través de órdenes en red. Fortalezca el sistema a medida que su empresa crece. Recopile estudios de ECG, esfuerzo y holter a partir de dispositivos de diversos distribuidores y diferentes modalidades.
Sistema escalable para crecer con usted
Gestione fácilmente desde miles y hasta más de un millón de ECG por año. Asegure que todos los ECG sean capturados, almacenados y contrastados para maximizar el reconocimiento de los ingresos a través de órdenes en red. Fortalezca el sistema a medida que su empresa crece. Recopile estudios de ECG, esfuerzo y holter a partir de dispositivos de diversos distribuidores y diferentes modalidades.
Sistema escalable para crecer con usted
Gestione fácilmente desde miles y hasta más de un millón de ECG por año. Asegure que todos los ECG sean capturados, almacenados y contrastados para maximizar el reconocimiento de los ingresos a través de órdenes en red. Fortalezca el sistema a medida que su empresa crece. Recopile estudios de ECG, esfuerzo y holter a partir de dispositivos de diversos distribuidores y diferentes modalidades.
Flujo de trabajo automatizado
El flujo de trabajo automatizado aumenta la eficiencia
Utilice un flujo de trabajo basado en reglas para automatizar tareas y utilizar mejor los recursos. Asigne roles de seguridad por usuario y cargo. Aumente la eficiencia del departamento y apoye las iniciativas de la Joint Commission con informes de gestión estándar o personalizados.
El flujo de trabajo automatizado aumenta la eficiencia
Utilice un flujo de trabajo basado en reglas para automatizar tareas y utilizar mejor los recursos. Asigne roles de seguridad por usuario y cargo. Aumente la eficiencia del departamento y apoye las iniciativas de la Joint Commission con informes de gestión estándar o personalizados.
El flujo de trabajo automatizado aumenta la eficiencia
Utilice un flujo de trabajo basado en reglas para automatizar tareas y utilizar mejor los recursos. Asigne roles de seguridad por usuario y cargo. Aumente la eficiencia del departamento y apoye las iniciativas de la Joint Commission con informes de gestión estándar o personalizados.
Plataformas estándar del sector
Plataformas estándar del sector para proteger el desempeño
Confíe en plataformas estándar del sector que incluyen MS Windows Server 2008, MS SQL Server 2008 (antes compatible con MS Windows Server 2003 y SQL Server 2005), MS .NET framework, y MS Active Directory para asegurar un desempeño confiable. Utilice la mensajería HL7 y los servicios de red de cumplimiento IHE/HL7 para la conectividad empresarial. Están disponibles las opciones VM o solo programa para ayudarlo a aprovechar los servidores empresariales disponibles.
Plataformas estándar del sector para proteger el desempeño
Confíe en plataformas estándar del sector que incluyen MS Windows Server 2008, MS SQL Server 2008 (antes compatible con MS Windows Server 2003 y SQL Server 2005), MS .NET framework, y MS Active Directory para asegurar un desempeño confiable. Utilice la mensajería HL7 y los servicios de red de cumplimiento IHE/HL7 para la conectividad empresarial. Están disponibles las opciones VM o solo programa para ayudarlo a aprovechar los servidores empresariales disponibles.
Plataformas estándar del sector para proteger el desempeño
Confíe en plataformas estándar del sector que incluyen MS Windows Server 2008, MS SQL Server 2008 (antes compatible con MS Windows Server 2003 y SQL Server 2005), MS .NET framework, y MS Active Directory para asegurar un desempeño confiable. Utilice la mensajería HL7 y los servicios de red de cumplimiento IHE/HL7 para la conectividad empresarial. Están disponibles las opciones VM o solo programa para ayudarlo a aprovechar los servidores empresariales disponibles.
Especificaciones
Ediciones
Ediciones
Edición clínica
Almacenamiento con licencia para hasta 10.000 ECG
Edición básica
Almacenamiento con licencia para hasta 50.000 ECG
Edición estándar
Almacenamiento con licencia para hasta 500.000 ECG
Edición Enterprise
Almacenamiento con licencia para hasta 2.000.000 de ECG
Edición universal
Almacenamiento con licencia para hasta 10.000.000 de ECG
Comunicación
Comunicación
Creación de redes
Creación de redes TCP/IP
Arquitectura
Arquitectura
Arquitectura basada en la red
.NETNETO
Patrones
Patrones
Programa estándar del sector
Incluyendo el sistema operativo MS Windows Server 2003
Servidor
MS SQL Server 2005
Formatos
Adquisición, almacenamiento y exportación de ECG basados en XML
Cliente de IECG Anywhere (sin impacto ambiental)
Navegadores compatibles:
· Internet Explorer® 10 y versiones posteriores
· Chrome™ 25 y versiones posteriores
· Firefox® 19 y versiones posteriores
· Safari® 4 y versiones posteriores
Almacenamiento con licencia para hasta 500.000 ECG
Edición Enterprise
Almacenamiento con licencia para hasta 2.000.000 de ECG
Edición universal
Almacenamiento con licencia para hasta 10.000.000 de ECG
Comunicación
Comunicación
Creación de redes
Creación de redes TCP/IP
Arquitectura
Arquitectura
Arquitectura basada en la red
.NETNETO
Patrones
Patrones
Programa estándar del sector
Incluyendo el sistema operativo MS Windows Server 2003
Servidor
MS SQL Server 2005
Formatos
Adquisición, almacenamiento y exportación de ECG basados en XML
Cliente de IECG Anywhere (sin impacto ambiental)
Navegadores compatibles:
· Internet Explorer® 10 y versiones posteriores
· Chrome™ 25 y versiones posteriores
· Firefox® 19 y versiones posteriores
· Safari® 4 y versiones posteriores
Microsoft Windows Server, SQL Server, Windows e Internet Explorer son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation
Chrome es una marca comercial de Google Inc.
Firefox es una marca comercial registrada de Mozilla Foundation
Safari es una marca comercial registrada de Apple Inc.
Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips (“Philips”). Los enlaces a sitios de terceros presentes en nuestro sitio web se ofrecen únicamente como referencia y no implican ninguna afiliación ni respaldo de la información en dichos sitios. Philips no garantiza ni se responsabiliza por la información disponible en estos sitios web. Para más información, revise los términos y condiciones: https://www.philips.com.co/a-w/condiciones-de-uso.html
Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips (“Philips”). Los enlaces a sitios de terceros presentes en nuestro sitio web se ofrecen únicamente como referencia y no implican ninguna afiliación ni respaldo de la información en dichos sitios. Philips no garantiza ni se responsabiliza por la información disponible en estos sitios web. Para más información, revise los términos y condiciones: https://www.philips.com.co/a-w/condiciones-de-uso.html