Sistema escalable para crecer con usted

Gestione fácilmente desde miles y hasta más de un millón de ECG por año. Asegure que todos los ECG sean capturados, almacenados y contrastados para maximizar el reconocimiento de los ingresos a través de órdenes en red. Fortalezca el sistema a medida que su empresa crece. Recopile estudios de ECG, esfuerzo y holter a partir de dispositivos de diversos distribuidores y diferentes modalidades.