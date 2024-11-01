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Guía de Phoenix

Cable guía del sistema de aterectomía de Phoenix

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El cable guía de Phoenix es compatible con el sistema de aterectomía de Phoenix. Está diseñado para ser fácil de usar, al mismo tiempo que soporta los catéteres de seguimiento y deflector Phoenix ya que suavemente franquean el sistema vascular. Mantiene suficiente fuerza y rigidez que permiten que un catéter sea dirigido fácilmente sobre el cable guía y proporciona retroalimentación táctil para ayudar con la navegación de vasos.

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Características
Núcleo de nitinol recubierto con silicona
Núcleo de nitinol recubierto con silicona

Núcleo de nitinol recubierto con silicona

El cable guía con núcleo de nitinol y recubierto con silicona Phoenix es una opción ideal para utilizar con el sistema de aterectomía de Phoenix.

Núcleo de nitinol recubierto con silicona

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El cable guía con núcleo de nitinol y recubierto con silicona Phoenix es una opción ideal para utilizar con el sistema de aterectomía de Phoenix.

Núcleo de nitinol recubierto con silicona

El cable guía con núcleo de nitinol y recubierto con silicona Phoenix es una opción ideal para utilizar con el sistema de aterectomía de Phoenix.
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Núcleo de nitinol recubierto con silicona
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El cable guía con núcleo de nitinol y recubierto con silicona Phoenix es una opción ideal para utilizar con el sistema de aterectomía de Phoenix.
Versatilidad
Soporta los catéteres de seguimiento y deflectores

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El cable guía de Phoenix está diseñado para que sea fácil de usar al soportar los catéteres de seguimiento y deflector Phoenix, ya que flanquean suavemente el sistema vascular. Mantiene suficiente fuerza y rigidez para permitir que un catéter sea dirigido fácilmente sobre el cable guía y proporciona retroalimentación táctil para ayudar con la navegación de los vasos.

Soporta los catéteres de seguimiento y deflectores

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El cable guía de Phoenix está diseñado para que sea fácil de usar al soportar los catéteres de seguimiento y deflector Phoenix, ya que flanquean suavemente el sistema vascular. Mantiene suficiente fuerza y rigidez para permitir que un catéter sea dirigido fácilmente sobre el cable guía y proporciona retroalimentación táctil para ayudar con la navegación de los vasos.

Soporta los catéteres de seguimiento y deflectores

El cable guía de Phoenix está diseñado para que sea fácil de usar al soportar los catéteres de seguimiento y deflector Phoenix, ya que flanquean suavemente el sistema vascular. Mantiene suficiente fuerza y rigidez para permitir que un catéter sea dirigido fácilmente sobre el cable guía y proporciona retroalimentación táctil para ayudar con la navegación de los vasos.
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Soporta los catéteres de seguimiento y deflectores

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Núcleo de nitinol recubierto con silicona

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Información de pedidos
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Número de parte
  • PG14300LF
Especificaciones del cable guía
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Tipo
  • Silicone coated, nitinol core
Diámetro
  • 0.014 inches
Longitud
  • 300 cm
Extremo
  • Floppy
Estilo
  • Light support
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