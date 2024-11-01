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El sistema de guía de precisión SyncVision agiliza la evaluación de la lesión, simplifica la medición de vasos y ofrece una terapia precisa junto con la corriente de imagenología fluoroscópica existente.
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Simplifica el dimensionamiento y la medición de los vasos
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Agiliza y simplifica la terapia
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Simplifica el dimensionamiento y la medición de los vasos
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Agiliza y simplifica la terapia
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IVUS ayuda a evaluar la enfermedad
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Medición de la reserva del flujo fraccional
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La modalidad de iFR simplifica el flujo de trabajo
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Retiro iFR Scout
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|Entrada del sistema
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|Monitor
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|Estación de trabajo
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|Salida de video del sistema angiográfico
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|Sistema IVUS
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|Catéter IVUS
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|Señal de ECG
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|Estación de trabajo
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|Palanca de mando de la cabecera
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|Monitor
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|Sistema de guía de precisión SyncVision
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|Entrada del sistema
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|Monitor
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|Salida de video del sistema angiográfico
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El catéter digital IVUS Eagle Eye Platinum es la elección n.° 1 de los médicos para la imagenología intravascular (en EE. UU.).* Como un único catéter de imagenología intravascular de instalación automática está diseñado para uso y colocación fácil. Incluye una punta cónica suave, recubrimiento hidrofílico Glydx para mayor lubricidad, lumen de intercambio rápido para un mejor empuje, tres marcadores radiopacos y compatibilidad con SyncVision para coregistro con angiografía.
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Experimente la libertad de la dirección libre desde la punta hasta el clip. Muchos factores afectan el rendimiento del cable, incluyendo el diseño de la punta, soporte del cable y respuesta de torsión. Algo fundamental para la manipulación del cable guía es la capacidad de manejar el cable libremente. El cable guía de presión Verrata se desconecta rápidamente y se reconecta de manera confiable, dejando libres a los médicos para dirigirlo como un cable de primera línea.*
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El catéter de IVUS digital Eagle Eye Platinum ST ofrece una distancia de punta a imagenología de 2.5 mm, diseñada para una evaluación del vaso mayor que los catéteres estándar al proporcionar una visualización más cercana de lesiones altamente estenosadas y anatomía distal. El catéter de punta corta se adapta a todas las guías de 5F y tiene todas las características de nuestro modelo Eagle Eye Platinum, que incluye simplicidad de instalación automática, tres marcadores radiopacos, recubrimiento hidrofílico GlyDx y compatibilidad SyncVision.*
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Los sistemas de terapia guiada de precisión Core ofrecen la opción de imagenología y fisiología en una sola plataforma integrada¹. Core ayuda a proporcionar claridad en su enfoque, confianza en sus decisiones y facilidad en sus flujos de trabajo de diagnóstico e intervencionistas.
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Core Mobile está diseñado para el futuro de la terapia guiada de precisión y ofrece la opción de la imagenología y fisiología en una sola plataforma móvil.¹ Core Mobile también ofrece claridad en el enfoque y confianza en los resultados al ofrecer información adicional durante la fase de diagnóstico y asistencia en las decisiones de intervención.
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