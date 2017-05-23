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Con TEE 3D en vivo, los cardiologos, cirujanos cardiacos, anestesistas, cardiologos intervencionistas y ecocardiografos pueden visualizar la estructura y función cardiaca en tiempo real. Es rápido, reproducible y cuantificable.
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Estructura y función
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Liderazgo Live 3D TEE
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Visibilidad aumentada
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Monitoreo
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Intercambio TEE
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Comunicación mejorada
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Visuales en vivo
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Facilidad de uso que mejora los resultados
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Estructura y función
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