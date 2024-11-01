La planificación previa al procedimiento con CT Advanced Vessel Analysis (AVA) incluye múltiples opciones predefinidas y definidas por el usuario para obtener resultados numéricos detallados de la planificación previa al procedimiento con stents. La aplicación permite exportar resultados personalizados a sistemas de generación de informes externos.
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