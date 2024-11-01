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CT Comprehensive Cardiac Analysis (CCA)

Análisis cardíaco completo respaldado por pasos automáticos del flujo de trabajo

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Diseñada para ayudar al usuario a visualizar, analizar y cuantificar angiografías cardíacas por TC específicas, sobre todo para el análisis de las arterias coronarias. La aplicación permite el análisis de la función cardíaca basado en la segmentación automática de todo el corazón y de las cavidades cardíacas en 3D, así como la extracción y visualización automáticas del árbol coronario. El flujo de trabajo CAD-RADS integrado permite la elaboración de informes estandarizados.

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