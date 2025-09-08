Dr. Lang se unirá a otros médicos clínicos para compartir los resultados de un nuevo resumen científico que se presentará en la reunión anual de la American Society of Echocardiography (ASE2024) (14 – 16 de junio, Portland, EE. UU.), demostrando cómo los algoritmos de IA de primera clase, co-desarrollados con Philips, proporcionan una detección altamente precisa de anomalías en el movimiento de la pared regional (RWMA) en la ecocardiografía. RWMAs pueden ser un indicador independiente de eventos cardiovasculares adversos y muerte en pacientes con enfermedades cardiovasculares como infarto de miocardio (IM) y enfermedad cardíaca congénita. La evaluación automatizada basada en aprendizaje automático de RWMA tiene el potencial de mejorar la eficiencia de todos los lectores. "Una ventaja de los métodos de IA sobre el análisis visual convencional es que se puede realizar en segundos, proporcionando información rápida y precisa para ayudar a mejorar las lecturas de expertos al resaltar rápidamente áreas de preocupación para RWMA, mejorando la facilidad y eficiencia de la interpretación," agregó Lang.