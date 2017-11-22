Esta página web ("Página Web") es ofrecida a usted por Philips Colombiana S.A.S., Calle 93, No. 11 A 11 piso 7, Bogotá, Colombia ("Philips"). Los presentes Términos y Condiciones regulan su acceso y uso a esta Página Web. Adicionalmente, términos y condiciones específicos pueden aplicar cierto contenido, data, material o información contenida en o disponible a través de esta Página Web (''Contenido'') y a contenido, data, material o información específica que usted pueda cargar, enviar y/o publicar en la Página Web (“Contenido del Usuario”) o transacciones realizadas a través de esta Página Web. Dichos términos pueden ser aplicables de manera adicional a estos Términos y Condiciones de Uso o en tanto y cuanto sea expresamente establecido podrán reemplazar estos Términos Condiciones de Uso.
Esta página web ("Página Web") es ofrecida a usted por Philips Colombiana S.A.S., Calle 93, No. 11 A 11 piso 7, Bogotá, Colombia ("Philips").
Los presentes Términos y Condiciones regulan su acceso y uso a esta Página Web. Adicionalmente, términos y condiciones específicos pueden aplicar cierto contenido, data, material o información contenida en o disponible a través de esta Página Web (''Contenido'') y a contenido, data, material o información específica que usted pueda cargar, enviar y/o publicar en la Página Web (“Contenido del Usuario”) o transacciones realizadas a través de esta Página Web. Dichos términos pueden ser aplicables de manera adicional a estos Términos y Condiciones de Uso o en tanto y cuanto sea expresamente establecido podrán reemplazar estos Términos Condiciones de Uso.
Al acceder a esta Página Web y utilizarla usted acuerda sujetarse legalmente a los siguientes Términos y Condiciones de Uso así como también a todos los términos y condiciones incluidos y/o a los que se hace referencia en dicha Página Web o a los términos y condiciones adicionales establecidos en la misma, y se considerará que usted ha aceptado todos estos términos y condiciones. Si NO estuviera de acuerdo con la totalidad de dichos Términos y Condiciones de Uso, NO deberá utilizar esta Página Web. Si usted no estuviera de acuerdo con alguno de los términos específicos que se aplican a un Contenido en especial (según dicho término se define más adelante) o a operaciones en particular que se lleven a cabo a través de esta Página Web, NO deberá utilizar la parte de la Página Web que incluye tal Contenido, o a través de la cual pueden llevarse a cabo las mencionadas operaciones, y de la misma manera no deberá utilizar el mencionado Contenido ni realizar dichas operaciones.
Al acceder a esta Página Web y utilizarla usted acuerda sujetarse legalmente a los siguientes Términos y Condiciones de Uso así como también a todos los términos y condiciones incluidos y/o a los que se hace referencia en dicha Página Web o a los términos y condiciones adicionales establecidos en la misma, y se considerará que usted ha aceptado todos estos términos y condiciones. Si NO estuviera de acuerdo con la totalidad de dichos Términos y Condiciones de Uso, NO deberá utilizar esta Página Web. Si usted no estuviera de acuerdo con alguno de los términos específicos que se aplican a un Contenido en especial (según dicho término se define más adelante) o a operaciones en particular que se lleven a cabo a través de esta Página Web, NO deberá utilizar la parte de la Página Web que incluye tal Contenido, o a través de la cual pueden llevarse a cabo las mencionadas operaciones, y de la misma manera no deberá utilizar el mencionado Contenido ni realizar dichas operaciones.
Philips podrá modificar estos Términos y Condiciones de Uso en cualquier momento. Los Términos y Condiciones de Uso modificados entrarán en vigencia una vez que hayan sido subidos a esta Página Web. Si usted continua accediendo a o utilizando la Página Web después de dicha actualización, se entenderá que usted ha aceptado los nuevos Términos y Condiciones de Uso. Por favor, tenga a bien revisar los Términos y Condiciones de Uso publicados en esta Página Web en forma regular a fin de asegurarse de que usted tiene conocimiento de todos los términos y condiciones que rigen su utilización. Otras páginas web de Philips pueden estar regidas por sus propios términos y condiciones, los cuales serán aplicables a las mismas. Igualmente, podrán incluirse términos y determinadas condiciones para contenidos, productos, materiales, servicios o informaciones específicos que estén incluidos o hayan sido puestos a disposición por medio de la presente Página Web (el ''Contenido''), o las operaciones que pudieran llevarse a cabo a través de esta Página Web. Estos términos y condiciones específicos podrán ser adicionales a los Términos y Condiciones de Uso presentes y, toda vez que sean incongruentes con estos últimos, y sólo en la medida en la que el contenido o la intención de dichos términos y condiciones específicos sean incongruentes con los presentes Términos y Condiciones de Uso, los términos y condiciones específicos mencionados dejarán sin efecto a los Términos y Condiciones de Uso presentes.
Philips podrá modificar estos Términos y Condiciones de Uso en cualquier momento. Los Términos y Condiciones de Uso modificados entrarán en vigencia una vez que hayan sido subidos a esta Página Web. Si usted continua accediendo a o utilizando la Página Web después de dicha actualización, se entenderá que usted ha aceptado los nuevos Términos y Condiciones de Uso. Por favor, tenga a bien revisar los Términos y Condiciones de Uso publicados en esta Página Web en forma regular a fin de asegurarse de que usted tiene conocimiento de todos los términos y condiciones que rigen su utilización. Otras páginas web de Philips pueden estar regidas por sus propios términos y condiciones, los cuales serán aplicables a las mismas. Igualmente, podrán incluirse términos y determinadas condiciones para contenidos, productos, materiales, servicios o informaciones específicos que estén incluidos o hayan sido puestos a disposición por medio de la presente Página Web (el ''Contenido''), o las operaciones que pudieran llevarse a cabo a través de esta Página Web. Estos términos y condiciones específicos podrán ser adicionales a los Términos y Condiciones de Uso presentes y, toda vez que sean incongruentes con estos últimos, y sólo en la medida en la que el contenido o la intención de dichos términos y condiciones específicos sean incongruentes con los presentes Términos y Condiciones de Uso, los términos y condiciones específicos mencionados dejarán sin efecto a los Términos y Condiciones de Uso presentes.
La información personal suministrada o recolectada a través o en conexión con esta Página Web solamente podrá ser usada en cumplimiento con la Política de Privacidad de Philips y estos Términos y Condiciones están sujetos a la Política de Privacidad publicada en esta Página Web..
La información personal suministrada o recolectada a través o en conexión con esta Página Web solamente podrá ser usada en cumplimiento con la Política de Privacidad de Philips y estos Términos y Condiciones están sujetos a la Política de Privacidad publicada en esta Página Web..
Si bien se ha tenido cuidado de asegurar la exactitud de la información incluida en esta Página Web, Philips no asume ningún tipo de responsabilidad por la misma. LA TOTALIDAD DEL CONTENIDO SE SUMINISTRA ''DE LA MANERA EN LA QUE ESTÁ'' Y ''SEGÚN SE ENCUENTRE DISPONIBLE''. POR EL PRESENTE INSTRUMENTO, PHILIPS Y SUS SUBSIDIARIAS, AFILIADAS, ASOCIADAS, LICENCIANTES Y PROVEEDORES EXPRESAMENTE SE LIBERAN DE TODA RESPONSABILIDAD DE ACUERDO A LO PERMITIDO POR LEY POR CUALQUIER MANIFESTACIÓN O GARANTÍA DE LA NATURALEZA QUE FUERA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO ENTRE OTRAS LAS GARANTÍAS RESPECTO DE LA COMERCIABILIDAD, LA POSIBLE UTILIZACIÓN PARA UN FIN ESPECÍFICO, LA FALTA DE INFRACCIÓN, O RESPECTO DE LA OPERACIÓN DE LA PRESENTE PÁGINA WEB O DEL CONTENIDO DE LA MISMA O DEL CONTENIDO DEL USUARIO. NI PHILIPS NI NINGUNA DE SUS SUBSIDIARIAS, AFILIADAS, ASOCIADAS, LICENCIANTES Y/O PROVEEDORES GARANTIZAN O EFECTÚAN NINGÚN TIPO DE MANIFESTACIÓN DE QUE (I) LA PÁGINA WEB CUMPLIRÁ LOS REQUISITOS; (II) LA PÁGINA WEB NO TENDRÁ INTERRUPCIONES, ESTARÁ EN TIEMPO, SERÁ SEGURA O LIBRE DE ERRORES; O (III) LOS RESULTADOS QUE PUEDAN SER OBTENIDOS DEL USO DE LA PÁGINA WEB (INCLUYENDO CUALQUIER INFORMACIÓN Y MATERIALES EN ESTA PÁGINA WEB) SERÁN CORRECTOS, COMPLETOS, PRECISOS, CONFIABLES O DE OTRA FORMA VAYAN A CUMPLIR CON SUS REQUERIMIENTOS. USTED RECONOCE QUE CUALQUIER INFORMACIÓN ENVIADA PODRÁ SER INTERCEPTADA. ESTE ES UN SITIO WEB PÚBLICO. USTED NO DEBE TENER EXPECTATIVAS DE CONFIDENCIALIDAD RESPECTO A CUALQUIER CONTENIDO QUE USTED ENVÍE O CARGUE EN ESTA PÁGINA WEB. USTED NO DEBE CARGAR INFORMACIÓN CONFIDENCIAL AQUÍ. PHILIPS Y SUS SUBSIDIARIAS, AFILIADAS, ASOCIADAS, LICENCIANTES Y PROVEEDORES NO TENDRÁN NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LA INTERRUPCIÓN U OMISIÓN EN EL INTERNET, LA RED O SERVICIOS DE LOS SERVIDORES Y NO GARANTIZAN QUE LA PÁGINA WEB, LOS SERVICIOS QUE ESTÁN A DISPOSICIÓN EN ESTA PÁGINA WEB O LAS COMUNICACIONES ELECTRONICAS ENVIADAS POR PHILIPS, ESTEN LIBRES DE VIRUS O CUALQUIER OTRO ELEMENTO DAÑINO. CUALQUIER MATERIAL DESCARGADO O DE OTRA MANERA OBTENIDO POR MEDIO DEL USO DE ESTA PÁGINA WEB ES REALIZADO BAJO SU PROPIA DISCRECIÓN Y RIESGO. USTED SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO AL SISTEMA DE SU COMPUTADOR O PERDIDA DE INFORMACIÓN QUE RESULTE DE LA DESCARGA DE DICHO MATERIAL.
Si bien se ha tenido cuidado de asegurar la exactitud de la información incluida en esta Página Web, Philips no asume ningún tipo de responsabilidad por la misma. LA TOTALIDAD DEL CONTENIDO SE SUMINISTRA ''DE LA MANERA EN LA QUE ESTÁ'' Y ''SEGÚN SE ENCUENTRE DISPONIBLE''. POR EL PRESENTE INSTRUMENTO, PHILIPS Y SUS SUBSIDIARIAS, AFILIADAS, ASOCIADAS, LICENCIANTES Y PROVEEDORES EXPRESAMENTE SE LIBERAN DE TODA RESPONSABILIDAD DE ACUERDO A LO PERMITIDO POR LEY POR CUALQUIER MANIFESTACIÓN O GARANTÍA DE LA NATURALEZA QUE FUERA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO ENTRE OTRAS LAS GARANTÍAS RESPECTO DE LA COMERCIABILIDAD, LA POSIBLE UTILIZACIÓN PARA UN FIN ESPECÍFICO, LA FALTA DE INFRACCIÓN, O RESPECTO DE LA OPERACIÓN DE LA PRESENTE PÁGINA WEB O DEL CONTENIDO DE LA MISMA O DEL CONTENIDO DEL USUARIO. NI PHILIPS NI NINGUNA DE SUS SUBSIDIARIAS, AFILIADAS, ASOCIADAS, LICENCIANTES Y/O PROVEEDORES GARANTIZAN O EFECTÚAN NINGÚN TIPO DE MANIFESTACIÓN DE QUE (I) LA PÁGINA WEB CUMPLIRÁ LOS REQUISITOS; (II) LA PÁGINA WEB NO TENDRÁ INTERRUPCIONES, ESTARÁ EN TIEMPO, SERÁ SEGURA O LIBRE DE ERRORES; O (III) LOS RESULTADOS QUE PUEDAN SER OBTENIDOS DEL USO DE LA PÁGINA WEB (INCLUYENDO CUALQUIER INFORMACIÓN Y MATERIALES EN ESTA PÁGINA WEB) SERÁN CORRECTOS, COMPLETOS, PRECISOS, CONFIABLES O DE OTRA FORMA VAYAN A CUMPLIR CON SUS REQUERIMIENTOS.
USTED RECONOCE QUE CUALQUIER INFORMACIÓN ENVIADA PODRÁ SER INTERCEPTADA. ESTE ES UN SITIO WEB PÚBLICO. USTED NO DEBE TENER EXPECTATIVAS DE CONFIDENCIALIDAD RESPECTO A CUALQUIER CONTENIDO QUE USTED ENVÍE O CARGUE EN ESTA PÁGINA WEB. USTED NO DEBE CARGAR INFORMACIÓN CONFIDENCIAL AQUÍ.
PHILIPS Y SUS SUBSIDIARIAS, AFILIADAS, ASOCIADAS, LICENCIANTES Y PROVEEDORES NO TENDRÁN NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LA INTERRUPCIÓN U OMISIÓN EN EL INTERNET, LA RED O SERVICIOS DE LOS SERVIDORES Y NO GARANTIZAN QUE LA PÁGINA WEB, LOS SERVICIOS QUE ESTÁN A DISPOSICIÓN EN ESTA PÁGINA WEB O LAS COMUNICACIONES ELECTRONICAS ENVIADAS POR PHILIPS, ESTEN LIBRES DE VIRUS O CUALQUIER OTRO ELEMENTO DAÑINO.
CUALQUIER MATERIAL DESCARGADO O DE OTRA MANERA OBTENIDO POR MEDIO DEL USO DE ESTA PÁGINA WEB ES REALIZADO BAJO SU PROPIA DISCRECIÓN Y RIESGO. USTED SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO AL SISTEMA DE SU COMPUTADOR O PERDIDA DE INFORMACIÓN QUE RESULTE DE LA DESCARGA DE DICHO MATERIAL.
Es posible que para que usted tenga acceso a ciertas áreas de esta Página Web y pueda usar ciertas funciones o características de esta Página Web deba registrase como usuario. El registro es libre de costo. Cuando se registre, usted tendrá que elegir un nombre único de usuario o ''apodo'' y contraseña y usted deberá proporcionar una única dirección de correo electrónico que sea válida, vigente y verificable. No se permiten duplicados de nombres y correos electrónicos, por lo que si el nombre o dirección de correo electrónico que usted inserte ya se encuentra en uso, le será requerido elegir otro. Nosotros le enviaremos un correo electrónico de confirmación con su información de registro. En caso de que por cualquier motivo el envío de dicha información falle, su acceso o uso de las áreas, funciones o características que requieran dicho registro podrá ser negado o terminado. Usted actualizará su registro puntualmente para mantenerlo preciso y vigente. Usted es el único responsable de mantener la confidencialidad de su contraseña. Nosotros nos reservamos el derecho de cambiar su nombre de usuario o eliminar el contenido que sea cargado por usted a la Página Web o rechazar o cancelar su registro si usted escoge un usuario que, bajo nuestra propia discreción, sea obsceno, indecente, abusivo o de otra manera inapropiado. Usted también es el único responsable de restringir el acceso a su(s) computador(as). Usted acepta responsabilidad por todas las actividades que ocurran bajo su cuenta, usuario y/o contraseña que sean producto de su conducta, inacción o negligencia. Si usted tiene conocimiento de cualquier conducta no autorizada o sospechosa relacionada a su cuenta, usuario y/o contraseña, usted acepta contactarnos inmediatamente por correo electrónico. Nosotros podremos, bajo nuestra propia discreción, restringir el registro de cualquier servidor de correo electrónico o proveedor de servicios de internet.
Es posible que para que usted tenga acceso a ciertas áreas de esta Página Web y pueda usar ciertas funciones o características de esta Página Web deba registrase como usuario. El registro es libre de costo.
Cuando se registre, usted tendrá que elegir un nombre único de usuario o ''apodo'' y contraseña y usted deberá proporcionar una única dirección de correo electrónico que sea válida, vigente y verificable. No se permiten duplicados de nombres y correos electrónicos, por lo que si el nombre o dirección de correo electrónico que usted inserte ya se encuentra en uso, le será requerido elegir otro. Nosotros le enviaremos un correo electrónico de confirmación con su información de registro. En caso de que por cualquier motivo el envío de dicha información falle, su acceso o uso de las áreas, funciones o características que requieran dicho registro podrá ser negado o terminado. Usted actualizará su registro puntualmente para mantenerlo preciso y vigente. Usted es el único responsable de mantener la confidencialidad de su contraseña. Nosotros nos reservamos el derecho de cambiar su nombre de usuario o eliminar el contenido que sea cargado por usted a la Página Web o rechazar o cancelar su registro si usted escoge un usuario que, bajo nuestra propia discreción, sea obsceno, indecente, abusivo o de otra manera inapropiado. Usted también es el único responsable de restringir el acceso a su(s) computador(as). Usted acepta responsabilidad por todas las actividades que ocurran bajo su cuenta, usuario y/o contraseña que sean producto de su conducta, inacción o negligencia. Si usted tiene conocimiento de cualquier conducta no autorizada o sospechosa relacionada a su cuenta, usuario y/o contraseña, usted acepta contactarnos inmediatamente por correo electrónico. Nosotros podremos, bajo nuestra propia discreción, restringir el registro de cualquier servidor de correo electrónico o proveedor de servicios de internet.
Al enviar cualquier Contenido de Usuario a la Página Web, usted acepta que el material será apropiado, constructivo y relevante y no contendrá ningún artículo que pueda ser ilegal o no apto para publicación, incluyendo pero no limitado a artículos que (1) sean difamatorios o injuriosos a otra persona o entidad; (2) puedan causar daño a cualquier persona o propiedad o de otra manera difamen u hostiguen a cualquier persona u organización; (3) puedan violar algún derecho legal de cualquier persona (incluyendo derechos de privacidad o publicidad) ; (4) sean pornográficos, obscenos, profanos, vulgares, indecentes o amenazante; (5) sean culturalmente, éticamente o de otra manera objetables; y (6) sugieran o alienten alguna actividad ilegal. Usted realizará esfuerzos razonables para escanear y remover cualquier virus o cualquier carácter que sea contaminante o destructivo antes de enviar cualquier material. Usted tampoco deberá transmitir cadenas de cartas, esquemas de pirámides, encuestas y solicitudes a través de la Página Web. Usted tampoco deberá falsificar encabezados o modificar identidades u otros datos con el propósito de disfrazar el origen de cualquier Contenido y/o Contenido de Usuario trasmitido a través de nuestra Página Web o de manipular su presencia en la Página Web. Usted no deberá interferir o interrumpir nuestro sitio, servidores o redes o tomar alguna acción que imponga una carga irrazonable o desproporcionada en nuestra infraestructura. Usted afirma, declara y garantiza que el Contenido de Usuario cargado y/o enviado a nuestra Página Web no infringe ningún derecho propietario de terceros, tal como ser pero no limitado a derechos de autor, marcas o patentes, o cualquier obligación confidencial. Usted tiene conocimiento y acepta que cualquiera de sus ideas, cargas o discusiones o cualquier Contenido de Usuario provisto por usted dentro de la Página Web que no esté sujeto a la protección de derechos de propiedad intelectual podrán ser usados por cualquier colaborador sin compensación o atribución. Usted deberá ser el único responsable por su propio Contenido de Usuario y las consecuencias de enviarlo, cargarlo, y/o publicarlo. Philips podrá, pero no está obligado a revisar y monitorear, antes y/o después de cargarse Contenido de Usuario. Sin embargo, usted tiene conocimiento que es imposible para nosotros monitorear o revisar todo Contenido de Usuario. Sin limitación, Philips, sus subsidiarias, afiliadas, asociadas, licenciantes y proveedores no serán y no podrán mantenerse responsables por la precisión competencia, calidad o validez del Contenido de Usuario publicado por terceras partes en la Página Web. Philips no respalda ningún Contenido de Usuario u opinión, recomendación o consejo expresado en el mismo, y Philips se libera expresamente de cualquiera y toda responsabilidad en relación al Contenido de Usuario.
Al enviar cualquier Contenido de Usuario a la Página Web, usted acepta que el material será apropiado, constructivo y relevante y no contendrá ningún artículo que pueda ser ilegal o no apto para publicación, incluyendo pero no limitado a artículos que (1) sean difamatorios o injuriosos a otra persona o entidad; (2) puedan causar daño a cualquier persona o propiedad o de otra manera difamen u hostiguen a cualquier persona u organización; (3) puedan violar algún derecho legal de cualquier persona (incluyendo derechos de privacidad o publicidad) ; (4) sean pornográficos, obscenos, profanos, vulgares, indecentes o amenazante; (5) sean culturalmente, éticamente o de otra manera objetables; y (6) sugieran o alienten alguna actividad ilegal.
Usted realizará esfuerzos razonables para escanear y remover cualquier virus o cualquier carácter que sea contaminante o destructivo antes de enviar cualquier material. Usted tampoco deberá transmitir cadenas de cartas, esquemas de pirámides, encuestas y solicitudes a través de la Página Web. Usted tampoco deberá falsificar encabezados o modificar identidades u otros datos con el propósito de disfrazar el origen de cualquier Contenido y/o Contenido de Usuario trasmitido a través de nuestra Página Web o de manipular su presencia en la Página Web. Usted no deberá interferir o interrumpir nuestro sitio, servidores o redes o tomar alguna acción que imponga una carga irrazonable o desproporcionada en nuestra infraestructura.
Usted afirma, declara y garantiza que el Contenido de Usuario cargado y/o enviado a nuestra Página Web no infringe ningún derecho propietario de terceros, tal como ser pero no limitado a derechos de autor, marcas o patentes, o cualquier obligación confidencial.
Usted tiene conocimiento y acepta que cualquiera de sus ideas, cargas o discusiones o cualquier Contenido de Usuario provisto por usted dentro de la Página Web que no esté sujeto a la protección de derechos de propiedad intelectual podrán ser usados por cualquier colaborador sin compensación o atribución.
Usted deberá ser el único responsable por su propio Contenido de Usuario y las consecuencias de enviarlo, cargarlo, y/o publicarlo. Philips podrá, pero no está obligado a revisar y monitorear, antes y/o después de cargarse Contenido de Usuario. Sin embargo, usted tiene conocimiento que es imposible para nosotros monitorear o revisar todo Contenido de Usuario. Sin limitación, Philips, sus subsidiarias, afiliadas, asociadas, licenciantes y proveedores no serán y no podrán mantenerse responsables por la precisión competencia, calidad o validez del Contenido de Usuario publicado por terceras partes en la Página Web.
Philips no respalda ningún Contenido de Usuario u opinión, recomendación o consejo expresado en el mismo, y Philips se libera expresamente de cualquiera y toda responsabilidad en relación al Contenido de Usuario.
BAJO NINGÚN PUNTO DE VISTA PHILIPS O ALGUNA DE SUS SUBSIDIARIAS, AFILIADAS, COMPAÑIAS ASOCIADAS, LICENCIANTES Y/O PROVEEDORES SERÁN RESPONSABLES POR CUALESQUIERA DAÑOS Y PERJUICIOS DIRECTOS, INDIRECTOS, PUNITIVOS, ESPECIALES O INCIDENTALES (INCLUIDOS, ENTRE OTROS, LOS DAÑOS Y PERJUICIOS POR LA PÉRDIDA DE UN NEGOCIO, CONTRATO, INGRESO, DATO, INFORMACIÓN O POR LA INTERRUPCIÓN DE UNA OPERACIÓN) QUE SEAN RESULTANTES O QUE SURJAN EN RELACIÓN CON LA UTILIZACIÓN, O LA IMPOSIBILIDAD DE UTILIZAR ESTA PÁGINA WEB O EL CONTENIDO, AUNQUE PHILIPS HAYA SIDO NOTIFICADO RESPECTO DE LA POSIBILIDAD DE LA EXISTENCIA DE TALES DAÑOS Y PERJUICIOS, EXCEPTO EN CASO DE QUE DICHOS DAÑOS SEAN EFECTO DIRECTO Y UNICO DE DOLO O NEGLIGENCIA GRAVE POR PARTE DE PHILIPS. CUALQUIER MEDIDA QUE SE INICIE EN CONTRA DE PHILIPS, QUE ESTÉ RELACIONADA O TENGA ALGUNA CONEXIÓN CON LA PRESENTE PÁGINA WEB, DEBERÁ REGIRSE POR LAS DISPÓSICIONES LEGALES PANAMEÑAS QUE REGULAN LA MATERIA. SI USTED VIVE EN UN PAÍS O ESTADO EN EL CUAL NO SE PERMITE CUALQUIERA DE LAS EXCLUSIONES O LIMITACIONES A LA RESPONSABILIDAD O CUALQUIERA DE LOS DESCARGOS DE RESPONSABILIDAD MENCIONADOS EN LA SECCIÓN 4 ANTERIOR, DICHAS EXCLUSIONES O LIMITACIONES NO SERAN APLICADAS A USTED PERO SOLO EN LA MEDIDA EN QUE DICHAS EXCLUCIONES O LIMITACIONES NO SEAN PERMITIDAS. EN ESE CASO, DICHAS EXCLUCIONES O LIMITACIONES DEBERÁN SER LIMITADAS EN LA MAYOR MEDIDA QUE SEA PERMITIDA POR LEY.
BAJO NINGÚN PUNTO DE VISTA PHILIPS O ALGUNA DE SUS SUBSIDIARIAS, AFILIADAS, COMPAÑIAS ASOCIADAS, LICENCIANTES Y/O PROVEEDORES SERÁN RESPONSABLES POR CUALESQUIERA DAÑOS Y PERJUICIOS DIRECTOS, INDIRECTOS, PUNITIVOS, ESPECIALES O INCIDENTALES (INCLUIDOS, ENTRE OTROS, LOS DAÑOS Y PERJUICIOS POR LA PÉRDIDA DE UN NEGOCIO, CONTRATO, INGRESO, DATO, INFORMACIÓN O POR LA INTERRUPCIÓN DE UNA OPERACIÓN) QUE SEAN RESULTANTES O QUE SURJAN EN RELACIÓN CON LA UTILIZACIÓN, O LA IMPOSIBILIDAD DE UTILIZAR ESTA PÁGINA WEB O EL CONTENIDO, AUNQUE PHILIPS HAYA SIDO NOTIFICADO RESPECTO DE LA POSIBILIDAD DE LA EXISTENCIA DE TALES DAÑOS Y PERJUICIOS, EXCEPTO EN CASO DE QUE DICHOS DAÑOS SEAN EFECTO DIRECTO Y UNICO DE DOLO O NEGLIGENCIA GRAVE POR PARTE DE PHILIPS. CUALQUIER MEDIDA QUE SE INICIE EN CONTRA DE PHILIPS, QUE ESTÉ RELACIONADA O TENGA ALGUNA CONEXIÓN CON LA PRESENTE PÁGINA WEB, DEBERÁ REGIRSE POR LAS DISPÓSICIONES LEGALES PANAMEÑAS QUE REGULAN LA MATERIA.
SI USTED VIVE EN UN PAÍS O ESTADO EN EL CUAL NO SE PERMITE CUALQUIERA DE LAS EXCLUSIONES O LIMITACIONES A LA RESPONSABILIDAD O CUALQUIERA DE LOS DESCARGOS DE RESPONSABILIDAD MENCIONADOS EN LA SECCIÓN 4 ANTERIOR, DICHAS EXCLUSIONES O LIMITACIONES NO SERAN APLICADAS A USTED PERO SOLO EN LA MEDIDA EN QUE DICHAS EXCLUCIONES O LIMITACIONES NO SEAN PERMITIDAS. EN ESE CASO, DICHAS EXCLUCIONES O LIMITACIONES DEBERÁN SER LIMITADAS EN LA MAYOR MEDIDA QUE SEA PERMITIDA POR LEY.
Esta Página Web podrá ofrecer enlaces a otras páginas web que no se encuentran bajo el control de Philips. Philips ni sus subsidiarias, afiliadas, compañías afiliadas, proveedores o licenciantes no serán responsables de ninguna manera por el contenido de las otras páginas web que sean agregadas a la Página Web vía hyperlink, ya sea que dicho hyperlink sea provisto por la Página Web o por una tercera persona de acuerdo a los Términos y Condiciones de Uso. Philips suministra dichos enlaces solamente para la conveniencia del usuario de esta Página Web, y la inclusión de cualquier enlace a alguna de estas páginas web no implicará que Philips tenga alguna relación con el contenido de las mismas. Cualquier link en nuestra Página Web hacia otro sitio no será considerado una promoción o respaldo de dicho sitio y ningún juicio o garantía es emitido respecto a la precisión, puntualidad y calidad de respuesta o pertinencia del contenido del sitio web que pueda ser enlazado a través de la Pagina Web, y nosotros no asumimos ninguna responsabilidad al respecto. El software que esté disponible para bajarlo de esta Página Web o a través de la misma se encuentra licenciado de conformidad con los términos del contrato de licencia que resulte aplicable. Salvo por lo que se establece en el correspondiente contrato de licencia, el software se pone a disposición para su uso exclusivo por parte de los consumidores finales, y cualquier copia, reproducción o redistribución del mencionado software se encuentra expresamente prohibida. LAS GARANTÍAS, SI LAS HUBIERA, RESPECTO DEL MENCIONADO SOFTWARE SOLAMENTE SE APLICARÁN SEGÚN LO QUE EXPRESAMENTE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO DE LICENCIA APLICABLE. POR EL PRESENTE, PHILIPS, DE MANERA EXPRESA, SE LIBERA DE TODA RESPONSABILIDAD ADICIONAL POR LAS MANIFESTACIONES Y GARANTÍAS DE CUALQUIER NATURALEZA, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN, LA POSIBLE UTILIZACIÓN PARA UN FIN ESPECÍFICO, O LA FALTA DE INFRACCIÓN RESPECTO DEL SOFTWARE.
Esta Página Web podrá ofrecer enlaces a otras páginas web que no se encuentran bajo el control de Philips. Philips ni sus subsidiarias, afiliadas, compañías afiliadas, proveedores o licenciantes no serán responsables de ninguna manera por el contenido de las otras páginas web que sean agregadas a la Página Web vía hyperlink, ya sea que dicho hyperlink sea provisto por la Página Web o por una tercera persona de acuerdo a los Términos y Condiciones de Uso. Philips suministra dichos enlaces solamente para la conveniencia del usuario de esta Página Web, y la inclusión de cualquier enlace a alguna de estas páginas web no implicará que Philips tenga alguna relación con el contenido de las mismas. Cualquier link en nuestra Página Web hacia otro sitio no será considerado una promoción o respaldo de dicho sitio y ningún juicio o garantía es emitido respecto a la precisión, puntualidad y calidad de respuesta o pertinencia del contenido del sitio web que pueda ser enlazado a través de la Pagina Web, y nosotros no asumimos ninguna responsabilidad al respecto.
El software que esté disponible para bajarlo de esta Página Web o a través de la misma se encuentra licenciado de conformidad con los términos del contrato de licencia que resulte aplicable. Salvo por lo que se establece en el correspondiente contrato de licencia, el software se pone a disposición para su uso exclusivo por parte de los consumidores finales, y cualquier copia, reproducción o redistribución del mencionado software se encuentra expresamente prohibida. LAS GARANTÍAS, SI LAS HUBIERA, RESPECTO DEL MENCIONADO SOFTWARE SOLAMENTE SE APLICARÁN SEGÚN LO QUE EXPRESAMENTE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO DE LICENCIA APLICABLE. POR EL PRESENTE, PHILIPS, DE MANERA EXPRESA, SE LIBERA DE TODA RESPONSABILIDAD ADICIONAL POR LAS MANIFESTACIONES Y GARANTÍAS DE CUALQUIER NATURALEZA, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN, LA POSIBLE UTILIZACIÓN PARA UN FIN ESPECÍFICO, O LA FALTA DE INFRACCIÓN RESPECTO DEL SOFTWARE.
Los derechos de autor y todos los demás derechos de propiedad intelectual incluidos en el Contenido provistos por Philips, sus afiliadas, subsidiarias y/o compañías asociadas (tales como el software para operar y publicar la Página Web, la compilación de información en la Página Web, el orden, secuencia y arreglo de esta Página Web, el audio, el video, el texto y las fotografías, entre otros) pertenecen a Koninklijke Philips N.V. y/o sus compañías asociadas o licenciantes. Todos los derechos sobre el Contenido que no hayan sido expresamente otorgados en el presente se encuentran reservados. “Philips” es una marca registrada de Koninklijke Philips N.V. Salvo que se disponga lo contrario, el Contenido publicado en esta Página Web podrá ser reproducido o distribuido sin modificaciones para utilización personal no comercial, exclusivamente. Cualquier otra utilización que se haga del Contenido, incluyendo, con carácter meramente enunciativo, su distribución, reproducción, modificación, divulgación o transmisión sin el previo consentimiento por escrito de Philips se encuentran estrictamente prohibidas. Todos los avisos referentes a los derechos de autor y los demás derechos de propiedad intelectual deberán exhibirse en todas las reproducciones. PHILIPS y todas las otras marcas registradas de Koninklijke Philips N.V. y sus afiliadas son activos importantes de la compañía. El correcto uso de estas marcas es importante y usted debe seguir las instrucciones de Philips cuando haga referencia a los productos y servicios de nuestra compañía. Encuentre mayor información en www.ip.philips.com. El uso y registro del nombre PHILIPS se encuentra exclusivamente reservado para nuestra compañía. Usted no deberá registrar ni usar cualquier nombre de compañía, nombre estatutario, nombre de marca, nombre de dominio u otro nombre, indicación o descripción similar al nombre de Philips o cualquier nombre similar al mismo o cualquier nombre que consista en una parte del nombre de Philips que forma parte y no deberá incluir cualquier otra marca registrada que sea propiedad de Koninklijke Philips N.V.
Los derechos de autor y todos los demás derechos de propiedad intelectual incluidos en el Contenido provistos por Philips, sus afiliadas, subsidiarias y/o compañías asociadas (tales como el software para operar y publicar la Página Web, la compilación de información en la Página Web, el orden, secuencia y arreglo de esta Página Web, el audio, el video, el texto y las fotografías, entre otros) pertenecen a Koninklijke Philips N.V. y/o sus compañías asociadas o licenciantes. Todos los derechos sobre el Contenido que no hayan sido expresamente otorgados en el presente se encuentran reservados.
“Philips” es una marca registrada de Koninklijke Philips N.V.
Salvo que se disponga lo contrario, el Contenido publicado en esta Página Web podrá ser reproducido o distribuido sin modificaciones para utilización personal no comercial, exclusivamente. Cualquier otra utilización que se haga del Contenido, incluyendo, con carácter meramente enunciativo, su distribución, reproducción, modificación, divulgación o transmisión sin el previo consentimiento por escrito de Philips se encuentran estrictamente prohibidas. Todos los avisos referentes a los derechos de autor y los demás derechos de propiedad intelectual deberán exhibirse en todas las reproducciones.
PHILIPS y todas las otras marcas registradas de Koninklijke Philips N.V. y sus afiliadas son activos importantes de la compañía. El correcto uso de estas marcas es importante y usted debe seguir las instrucciones de Philips cuando haga referencia a los productos y servicios de nuestra compañía. Encuentre mayor información en www.ip.philips.com.
El uso y registro del nombre PHILIPS se encuentra exclusivamente reservado para nuestra compañía. Usted no deberá registrar ni usar cualquier nombre de compañía, nombre estatutario, nombre de marca, nombre de dominio u otro nombre, indicación o descripción similar al nombre de Philips o cualquier nombre similar al mismo o cualquier nombre que consista en una parte del nombre de Philips que forma parte y no deberá incluir cualquier otra marca registrada que sea propiedad de Koninklijke Philips N.V.
Esta Página Web es pública por naturaleza y cualquier material o información que usted envíe a través o en relación con esta Página Web (los “Materiales del Usuario”) serán tratados como no confidenciales y no como un derecho de propiedad intelectual, e inmediatamente se tornarán de propiedad de Philips, sujeto a cualquier política de confidencialidad incluida en esta Página Web. Philips, sus subsidiarias, afiliadas y compañías afiliadas podrán utilizar tales Materiales del Usuario de la manera que lo consideren conveniente, en cualquier lugar del mundo, sin obligación de compensación alguna, y libre de cualesquiera derechos morales, de propiedad intelectual y/u otros derechos de dicha naturaleza que pudieran existir respecto de los Materiales del Usuario. Usted reconoce que mediante el envío de cualquier invención contenida en cualquier Contenido de Usuario que sea provisto por usted constituirá una “publicación” de dicha invención bajo las leyes de patentes aplicables.
Esta Página Web es pública por naturaleza y cualquier material o información que usted envíe a través o en relación con esta Página Web (los “Materiales del Usuario”) serán tratados como no confidenciales y no como un derecho de propiedad intelectual, e inmediatamente se tornarán de propiedad de Philips, sujeto a cualquier política de confidencialidad incluida en esta Página Web. Philips, sus subsidiarias, afiliadas y compañías afiliadas podrán utilizar tales Materiales del Usuario de la manera que lo consideren conveniente, en cualquier lugar del mundo, sin obligación de compensación alguna, y libre de cualesquiera derechos morales, de propiedad intelectual y/u otros derechos de dicha naturaleza que pudieran existir respecto de los Materiales del Usuario.
Usted reconoce que mediante el envío de cualquier invención contenida en cualquier Contenido de Usuario que sea provisto por usted constituirá una “publicación” de dicha invención bajo las leyes de patentes aplicables.
Si usted sabe o sospecha que alguno de los materiales en esta Página Web (incluyendo pero no limitado a materiales publicados en el Foro) ha sido usado o copiado en una manera que constituya infracción a derechos de autor, por favor envíe notificación al agente de Philips designado debajo. De acuerdo a la Ley de Derechos de Autor Milenio Digitalizado de Estados Unidos de Norteamérica, Sección 512(c)(3) (U.S. Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. Sec 512(c)(3)) su notificación debe cumplir con los siguientes requisitos: Por Fax: Philips International B.V.
Si usted sabe o sospecha que alguno de los materiales en esta Página Web (incluyendo pero no limitado a materiales publicados en el Foro) ha sido usado o copiado en una manera que constituya infracción a derechos de autor, por favor envíe notificación al agente de Philips designado debajo. De acuerdo a la Ley de Derechos de Autor Milenio Digitalizado de Estados Unidos de Norteamérica, Sección 512(c)(3) (U.S. Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. Sec 512(c)(3)) su notificación debe cumplir con los siguientes requisitos:
Por Fax: Philips International B.V.
Usted acepta indemnizar y mantener libre de responsabilidad a Philips, sus subsidiarias afiliadas, compañías asociadas y proveedores y cada uno de sus ejecutivos, directores, empleados, accionistas, representantes legales, agentes, sucesores y cesionarios de y contra cualquier daño, responsabilidad, costo y gasto, (incluidos honorarios razonables de abogados y profesionales y costos de litigio) que puedan surgir de la publicación, contenido o transmisión de cualquier mensaje, datos, material o cualquier otro Contenido de Usuario que usted envíe a la Página Web o cualquier violación de estos Términos y Condiciones de Uso por usted. En caso de cualquier reclamo o acción legal que surja de cualquier mensaje o cualquier Contenido de Usuario enviado por usted, Philips se reserva el derecho de revelar su identidad y cualquier otra información que Philips pueda tener sobre usted. Si usted tiene una disputa con uno o más usuarios, usted libera a Philips, sus subsidiarias, afiliadas, compañías asociadas y proveedores, y cada uno de sus ejecutivos, directores, empleados, accionistas, representantes legales, agentes, sucesores y cesionarios de reclamos, demandas y daños (reales y consecuentes) de cualquier tipo y naturaleza, conocidos o desconocidos, producto de o en cualquier manera relacionados con dichas disputas.
Usted acepta indemnizar y mantener libre de responsabilidad a Philips, sus subsidiarias afiliadas, compañías asociadas y proveedores y cada uno de sus ejecutivos, directores, empleados, accionistas, representantes legales, agentes, sucesores y cesionarios de y contra cualquier daño, responsabilidad, costo y gasto, (incluidos honorarios razonables de abogados y profesionales y costos de litigio) que puedan surgir de la publicación, contenido o transmisión de cualquier mensaje, datos, material o cualquier otro Contenido de Usuario que usted envíe a la Página Web o cualquier violación de estos Términos y Condiciones de Uso por usted. En caso de cualquier reclamo o acción legal que surja de cualquier mensaje o cualquier Contenido de Usuario enviado por usted, Philips se reserva el derecho de revelar su identidad y cualquier otra información que Philips pueda tener sobre usted.
Si usted tiene una disputa con uno o más usuarios, usted libera a Philips, sus subsidiarias, afiliadas, compañías asociadas y proveedores, y cada uno de sus ejecutivos, directores, empleados, accionistas, representantes legales, agentes, sucesores y cesionarios de reclamos, demandas y daños (reales y consecuentes) de cualquier tipo y naturaleza, conocidos o desconocidos, producto de o en cualquier manera relacionados con dichas disputas.
Nos reservamos el derecho de cerrar o restringir el acceso a la Página Web o a cualquier parte de la misma por cualquier motivo y en cualquier momento sin notificación alguna. Nosotros no tendremos responsabilidad por la falta de almacenamiento o eliminación del Contenido de la Página Web o cualquier contenido enviado por el usuario a la Página Web.
Nos reservamos el derecho de cerrar o restringir el acceso a la Página Web o a cualquier parte de la misma por cualquier motivo y en cualquier momento sin notificación alguna. Nosotros no tendremos responsabilidad por la falta de almacenamiento o eliminación del Contenido de la Página Web o cualquier contenido enviado por el usuario a la Página Web.
Esta Página Web podrá incluir referencias a productos y servicios específicos de Philips que pueden no estar (inmediatamente) disponibles en un determinado país. Cualquiera de tales referencias no implica ni garantiza que dichos productos o servicios vayan a estar disponibles en algún momento en dicho país. Para obtener mayor información, por favor tenga a bien dirigirse a su contacto comercial local de Philips.
Esta Página Web podrá incluir referencias a productos y servicios específicos de Philips que pueden no estar (inmediatamente) disponibles en un determinado país. Cualquiera de tales referencias no implica ni garantiza que dichos productos o servicios vayan a estar disponibles en algún momento en dicho país. Para obtener mayor información, por favor tenga a bien dirigirse a su contacto comercial local de Philips.
La información incluida en esta Página Web podrá contener ciertas proyecciones o declaraciones a futuro relativas a la situación patrimonial y a los resultados de las operaciones y los negocios de Philips, o de cualquiera de sus sociedades relacionadas, así como también respecto de los planes y los objetivos de Philips en relación con estos rubros. Advertimos a los lectores que ninguna proyección y declaración a futuro es una garantía del desempeño futuro y que los resultados reales pueden variar materialmente de aquellos contenidos en las proyecciones y declaraciones a futuro. Ejemplo de proyecciones y declaraciones a futuro incluyen la proyección o declaración que hemos realizado acerca de nuestra estrategia, estimado de crecimiento en ventas, EBITDA (por sus siglas en inglés) futuro y ahorros en costos, futuros desarrollos en nuestro negocio estructural así como los beneficios de futuras adquisiciones y nuestra posición de capital. Por su naturaleza, las proyecciones y las declaraciones a futuro traen aparejadas un cierto riesgo e incertidumbre dado que se relacionan con eventos y dependen de circunstancias que tendrán lugar en el futuro. Existe un número de factores que podría ocasionar que los resultados y los desarrollos reales difieran en forma sustancial de aquéllos expresados o implícitos en estas proyecciones o manifestaciones a futuro. Estos factores incluyen, entre otras cosas, las condiciones económicas y de negocios a nivel local y global, la exitosa implementación de nuestra estrategia, nuestra capacidad de identificar y completar adquisiciones exitosas e integrar dichas adquisiciones a nuestro negocio, las preferencias de los consumidores respecto a nuestros productos actuales y futuros, nuestra capacidad de desarrollar y promocionar nuevos productos, nuestra habilidad de identificar los beneficios de esta estrategia, las políticas y acciones de las autoridades gubernamentales y regulatorias, cambios en la legislación, el impacto de la competencia, los niveles de gastos de consumidores y empresas en las economías a gran escala, los cambios en los gustos y preferencias de los consumidores, los niveles de erogaciones que Philips y sus competidores dispongan para la comercialización y promoción, las materias primas y los costos relativos a empleados, modificaciones en tipos de cambio y tasas de interés futuras (en especial, los cambios que se produzcan del Euro y del dólar estadounidense que pueden afectar en forma sustancial los resultados), las variaciones en las alícuotas de los impuestos y futuras combinaciones, adquisiciones o disposiciones económicas y el nivel de cambios técnicos – un número de factores que están fuera de nuestro control. Como resultado, nuestros reales resultados futuros pueden variar materialmente de los planes, metas y excepciones establecidas en dichas proyecciones y declaraciones a futuro. Riesgos y factores adicionales son identificados en nuestros documentos registrados o proporcionados a la Comisión del Mercado de Valores de los Estados Unidos de Norteamérica (SEC por sus siglas en inglés), incluyendo el más reciente Reporte Anual en el Formulario 20-F, el cual está disponible en idioma inglés en la página web del SEC en www.sec.gov. Cualquier proyección y declaración a futuro realizada por nosotros o a nuestro nombre es válida solo hasta la fecha en la cual la misma es realizada. No procedemos a actualizar proyecciones y declaraciones para reflejar algún cambio en las expectativas en relación a las mismas o algún cambio en los eventos, condiciones o circunstancias en las cuales cualquier proyección o declaración está basada. Sin embargo, el lector debe consultar cualquier divulgación que hayamos realizado o que podamos realizar en documentos que hayamos registrado o podemos registrar con el SEC.
La información incluida en esta Página Web podrá contener ciertas proyecciones o declaraciones a futuro relativas a la situación patrimonial y a los resultados de las operaciones y los negocios de Philips, o de cualquiera de sus sociedades relacionadas, así como también respecto de los planes y los objetivos de Philips en relación con estos rubros. Advertimos a los lectores que ninguna proyección y declaración a futuro es una garantía del desempeño futuro y que los resultados reales pueden variar materialmente de aquellos contenidos en las proyecciones y declaraciones a futuro. Ejemplo de proyecciones y declaraciones a futuro incluyen la proyección o declaración que hemos realizado acerca de nuestra estrategia, estimado de crecimiento en ventas, EBITDA (por sus siglas en inglés) futuro y ahorros en costos, futuros desarrollos en nuestro negocio estructural así como los beneficios de futuras adquisiciones y nuestra posición de capital. Por su naturaleza, las proyecciones y las declaraciones a futuro traen aparejadas un cierto riesgo e incertidumbre dado que se relacionan con eventos y dependen de circunstancias que tendrán lugar en el futuro. Existe un número de factores que podría ocasionar que los resultados y los desarrollos reales difieran en forma sustancial de aquéllos expresados o implícitos en estas proyecciones o manifestaciones a futuro. Estos factores incluyen, entre otras cosas, las condiciones económicas y de negocios a nivel local y global, la exitosa implementación de nuestra estrategia, nuestra capacidad de identificar y completar adquisiciones exitosas e integrar dichas adquisiciones a nuestro negocio, las preferencias de los consumidores respecto a nuestros productos actuales y futuros, nuestra capacidad de desarrollar y promocionar nuevos productos, nuestra habilidad de identificar los beneficios de esta estrategia, las políticas y acciones de las autoridades gubernamentales y regulatorias, cambios en la legislación, el impacto de la competencia, los niveles de gastos de consumidores y empresas en las economías a gran escala, los cambios en los gustos y preferencias de los consumidores, los niveles de erogaciones que Philips y sus competidores dispongan para la comercialización y promoción, las materias primas y los costos relativos a empleados, modificaciones en tipos de cambio y tasas de interés futuras (en especial, los cambios que se produzcan del Euro y del dólar estadounidense que pueden afectar en forma sustancial los resultados), las variaciones en las alícuotas de los impuestos y futuras combinaciones, adquisiciones o disposiciones económicas y el nivel de cambios técnicos – un número de factores que están fuera de nuestro control. Como resultado, nuestros reales resultados futuros pueden variar materialmente de los planes, metas y excepciones establecidas en dichas proyecciones y declaraciones a futuro. Riesgos y factores adicionales son identificados en nuestros documentos registrados o proporcionados a la Comisión del Mercado de Valores de los Estados Unidos de Norteamérica (SEC por sus siglas en inglés), incluyendo el más reciente Reporte Anual en el Formulario 20-F, el cual está disponible en idioma inglés en la página web del SEC en www.sec.gov. Cualquier proyección y declaración a futuro realizada por nosotros o a nuestro nombre es válida solo hasta la fecha en la cual la misma es realizada. No procedemos a actualizar proyecciones y declaraciones para reflejar algún cambio en las expectativas en relación a las mismas o algún cambio en los eventos, condiciones o circunstancias en las cuales cualquier proyección o declaración está basada. Sin embargo, el lector debe consultar cualquier divulgación que hayamos realizado o que podamos realizar en documentos que hayamos registrado o podemos registrar con el SEC.
Estos Términos y Condiciones de Uso se regirán e interpretarán de conformidad con las leyes de la Colombia. Usted presta su conformidad respecto de la jurisdicción exclusiva de los tribunales de la ciudad de Bogotá, Colombia, para cualquier reclamo o vía de acción que pudiera surgir como consecuencia o en relación con estos Términos y Condiciones de Uso o la presente Página Web, incluyendo cualquier disputa en relación a la existencia o validez de estos Términos y Condiciones de Uso, estableciéndose que usted acepta a presentar cualquiera de dichas disputas, reclamos o causas de acción exclusivamente ante las cortes de la ciudad de Bogotá, Colombia. Dicha exclusividad no se aplica a las acciones legales iniciadas por Philips..
Estos Términos y Condiciones de Uso se regirán e interpretarán de conformidad con las leyes de la Colombia. Usted presta su conformidad respecto de la jurisdicción exclusiva de los tribunales de la ciudad de Bogotá, Colombia, para cualquier reclamo o vía de acción que pudiera surgir como consecuencia o en relación con estos Términos y Condiciones de Uso o la presente Página Web, incluyendo cualquier disputa en relación a la existencia o validez de estos Términos y Condiciones de Uso, estableciéndose que usted acepta a presentar cualquiera de dichas disputas, reclamos o causas de acción exclusivamente ante las cortes de la ciudad de Bogotá, Colombia. Dicha exclusividad no se aplica a las acciones legales iniciadas por Philips..
En caso de que alguna de las estipulaciones de estos Términos y Condiciones de Uso sea considerada invalida o no ejecutable, dicha estipulación será reemplazada por una estipulación valida y ejecutable que sea lo más cercana al propósito de la estipulación original y el resto de las estipulaciones deberán ser ejecutadas.
En caso de que alguna de las estipulaciones de estos Términos y Condiciones de Uso sea considerada invalida o no ejecutable, dicha estipulación será reemplazada por una estipulación valida y ejecutable que sea lo más cercana al propósito de la estipulación original y el resto de las estipulaciones deberán ser ejecutadas.
La falta de ejecución por parte de Philips de cualquier parte de estos Términos y Condiciones de Uso no deberá ser considerada como una renuncia de cualquiera de los derechos de Philips bajo estos Términos y Condiciones de Uso, ya sea por acciones pasadas o futuras de cualquier persona. Ni el recibo de cualquier fondo por parte de Philips ni la confianza de cualquier persona en las acciones de Philips deberán ser considerados en el sentido de constituir una renuncia a cualquier parte de estos Términos y Condiciones de Uso. Solo una renuncia escrita y específica firmada por un representante autorizado de Philips tendrá algún efecto legal, cualquiera que fuera.
La falta de ejecución por parte de Philips de cualquier parte de estos Términos y Condiciones de Uso no deberá ser considerada como una renuncia de cualquiera de los derechos de Philips bajo estos Términos y Condiciones de Uso, ya sea por acciones pasadas o futuras de cualquier persona. Ni el recibo de cualquier fondo por parte de Philips ni la confianza de cualquier persona en las acciones de Philips deberán ser considerados en el sentido de constituir una renuncia a cualquier parte de estos Términos y Condiciones de Uso. Solo una renuncia escrita y específica firmada por un representante autorizado de Philips tendrá algún efecto legal, cualquiera que fuera.
Los encabezados de las secciones de los Términos y Condiciones de Uso son insertados por conveniencia solamente y no deberán constituir una parte de esto o afectar en alguna manera el significado o interpretación de los Términos y Condiciones de Uso. Si usted tuviera alguna pregunta o quisiera realizar un reclamo, tenga a bien contactarse con nosotros utilizando el botón que dice “Philips” al pie de esta Página Web. Gracias por unirse a nuestra Página Web.
Los encabezados de las secciones de los Términos y Condiciones de Uso son insertados por conveniencia solamente y no deberán constituir una parte de esto o afectar en alguna manera el significado o interpretación de los Términos y Condiciones de Uso.
Si usted tuviera alguna pregunta o quisiera realizar un reclamo, tenga a bien contactarse con nosotros utilizando el botón que dice “Philips” al pie de esta Página Web.
Gracias por unirse a nuestra Página Web.
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.