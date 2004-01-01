Términos de búsqueda

¿Puedo sustituir la batería de mi afeitadora Philips?

Publicado en 5 de marzo de 2025

Estamos trabajando duro para mejorar la longevidad de nuestras afeitadoras Philips, reducir nuestro impacto medioambiental y ofrecerle una mejor experiencia como usuario de productos Philips.

Si la afeitadora Philips deja de funcionar durante el periodo de garantía, haga clic aquí para solicitar una reparación o sustitución. La página vinculada también le ayudará a determinar si su producto está en garantía.

Dado que la mayoría de afeitadoras Philips están diseñadas para ser resistentes al agua, solo recomendamos que la sustitución de la batería la realice un centro de servicio autorizado. Si abre el cuerpo de la afeitadora, su estanqueidad podría verse afectada y provocar daños o lesiones.

Sugerencia: Consulte el artículo de resolución de problemas “La afeitadora Philips no funciona” para resolver muchos problemas comunes que podrían confundirse con un fallo de la batería.

Philips serie i9000

La batería de la serie Philips i9000 puede ser sustituida por un centro de servicio Philips en cualquier momento durante la vida útil de la afeitadora (incluso después de que caduque la garantía).

Haga clic aquí para solicitar este servicio. 

