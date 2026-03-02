Asistencia de Philips ¿Dónde se encuentra el número de modelo o serie de mi afeitadora o cortapelos Philips?

Consulte las instrucciones que aparecen a continuación para encontrar el número de modelo o serie de su afeitadora, cortapelos o OneBlade de Philips.



Puede utilizar el número de modelo para registrar su producto Philips o buscar información específica del producto. Por su parte, el número de serie identifica la fecha en que Philips produjo el producto.



Consejo: A menudo hay versiones diferentes del mismo modelo, cada una con características o accesorios adicionales incluidos. Puede identificar la versión mediante los dos dígitos que aparecen después de una barra al final del número de modelo. Los dígitos adicionales no están impresos en el producto en sí, pero se pueden encontrar en el embalaje o en el recibo del pago.



Parte posterior del dispositivo En el caso de los dispositivos de arreglo personal, como OneBlade, barberos y cortapelos, los números de modelo y serie se encuentran en la parte posterior del mango. El número de modelo suele comenzar con dos letras seguidas de cuatro números, por ejemplo, QP2540.



El número de serie, sin embargo, tiene el formato AASS (año y semana).

Parte superior del dispositivo En el caso de algunos cortapelos y barberos, el número de modelo se encuentra en la parte superior del dispositivo, justo debajo de los dientes de corte.



El número de serie suele estar situado debajo de la unidad de corte. Intente retirar con cuidado la parte superior de la afeitadora o el cortapelos. Debería poder verse el número de serie en formato AASS (año y semana). Dentro del asa En el caso de los productos que utilizan pilas AA sustituibles, los números de modelo y serie se encuentran en el interior del compartimento de las pilas.



Abra el compartimento de las pilas siguiendo las instrucciones del manual de usuario. Los números de modelo y serie se podrán ver en el interior del compartimento.