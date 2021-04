Sistema SmartClean

El sistema Philips SmartClean se puede utilizar para cargar, limpiar y lubricar afeitadoras Philips. SmartClean Plus (número de modelo 5.2) también incluye un programa de secado.



El sistema SmartClean 5.1 de Philips es compatible con las afeitadoras Philips de las series 7000 y 5000 (S51xx - S56xx), con un aspecto similar a la imagen 1 (añadir una imagen que compare el modelo antiguo con el nuevo).



El sistema SmartClean 5.2 de Philips es compatible con las afeitadoras Philips de la serie 9000.



Si el reconocimiento de imágenes no le ayuda a identificar si la afeitadora es compatible con el sistema SmartClean o no, consulte el manual de usuario o póngase en contacto con nosotros.