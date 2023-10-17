Frecuencia de limpieza de la afeitadora Número de ciclos de limpieza por cartucho Frecuencia necesaria de sustitución del cartucho (media) Todos los días Aprox. 30 Cada mes Varias veces a la semana Aprox. 20 Cada 2 meses Cada semana Aprox. 13 Cada 3 meses Cada mes Aprox. 3 Cada 3 meses

Hay varios factores que pueden influir en la rapidez con la que se agota el líquido limpiador. Entre ellos se incluyen la frecuencia de limpieza, la temperatura y otros factores ambientales que hacen que el líquido se evapore.Cuando sea necesario sustituir el cartucho de Quick Clean Pod, la ventana pequeña (que se muestra en la siguiente ilustración) cambiará de color.En la siguiente tabla se proporciona una guía aproximada de cuántos ciclos de limpieza obtendrá de cada cartucho y con qué frecuencia tendrá que sustituirlo, en función de la frecuencia con la que utilice el sistema Quick Clean Pod.