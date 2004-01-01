Si desea saber si es seguro utilizar una lámina de afeitado sobre el cuerpo, consulte la siguiente información.



Todos los productos de Philips que incluyen una lámina de afeitado son aptos para utilizarlos sobre la piel. Philips no es una autoridad dermatológica y no puede proporcionar consejos relacionados con la piel, el vello o las uñas en casos individuales.



Antes de utilizar un producto de Philips con lámina de afeitado, es recomendable comprobar visualmente el dispositivo para asegurarse de que la lámina de afeitado está intacta. Para minimizar el desgaste de la lámina, guarde el producto de forma segura y proteja la lámina de la presión o los impactos externos colocando una tapa o un peine-guía. Sustituya la lámina inmediatamente si está dañada, a través de nuestra tienda web o del servicio de atención al cliente de su zona.



Puede utilizar la lámina de afeitado para recortar y afeitar el vello corporal por debajo del cuello, por ejemplo, en axilas, brazos, piernas y la zona púbica o la línea del bikini (con un peine-guía). Cuando utilice el cabezal de afeitado o el recortador en la zona íntima (el exterior y el interior de los labios externos), asegúrese de colocar el peine-guía en el cabezal de afeitado. No se recomienda su uso en la cara o el cuero cabelludo, ya que los resultados no serán los deseados y podría dañar la piel.



Algunos productos incluyen accesorios adicionales para su uso en áreas sensibles, como la zona púbica. Para obtener más información sobre el uso de estos accesorios, consulte el manual de usuario o póngase en contacto con nosotros.



Si aún tiene dudas sobre el uso de dispositivos Philips con lámina de afeitado, consulte a un médico o profesional sanitario si su piel es adecuada para este tipo de dispositivo de eliminación del vello.

